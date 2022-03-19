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派國民兵守私人莊園 德州州長挨轟

奧斯汀訊
德州長艾伯特(左前)的孤星行動調動國民兵防堵邊界偷渡客，迭引爭議。( Greg Abbott臉書)
德州長艾伯特(左前)的孤星行動調動國民兵防堵邊界偷渡客，迭引爭議。( Greg Abbott臉書)

動用1萬名國民兵逮捕偷渡客德州「孤星行動」(Operation Lone Star)，若干士兵被派往守護已有私聘警衛的莊園，且該莊園並非位在美墨邊界，德州州長艾伯特(Greg Abbott)的用意令人不明所以。

上次總統大選中，德州的選舉人票歸川普，拜登上任後共和黨籍的艾伯特跟聯邦採取作對的立場，在2021年3月啟動孤星行動，鼓吹德州自力防邊的措施，他因此獲得保守人士與教會組織的讚賞，給今年11月的州長選舉籌集了豐厚的政治籌碼。

但孤星行動受到奉派國民兵與民主黨人內外夾攻，德州論壇報最近派記者到基督聖體市附近的國民兵站崗點採訪，駐點的國民兵不能向外界人士討論任務，因此該報匿名引用敘述：「這裡根本看不到偷渡客，輪班的8小時兩名戰友只能大眼看小眼，連聊天的的話題都說盡了，等下一班的人來了，還要開車60哩返回位於哈林珍(Harlingen)的宿舍，真不知道這項任務有什麼意義，為什麼要我們離開妻子兒女、拋下實際的工作到荒郊野外乾站？」

但艾伯特豈是等閒之輩？他在14日撤換德州國民兵司令崔西諾里斯(Tracy Norris)，改以湯瑪斯蘇艾茨(Thomas M. Suelzer)取代，代表麥凱倫(McAllen)的民主黨州參議員伊紐何薩(Juan Hinojosa)指出，把大批經費用在沒有明確目標的任務，令人對州政府的施政方式質疑，州府領導人把治理的工作當做達成個人政治目的的手段。

孤星行動至今已耗費20億元，上個月州政府領導人從三個州級機構轉了5億元到德州軍務局(Texas Military Department)，以應付這項任務的巨額開銷。深紅共和黨家族擁有的阿姆斯壯農莊(Armstrong Ranch)位於基督聖體市附近，離邊界相當遠，但有30名國民兵在周圍駐守。

這座農莊的主人經常款待共和黨要人，包括小布希總統的策士羅夫(Karl Rove)、前州長培瑞(Rick Perry)。2006年錢尼(Dick Cheney)擔任副總統時，應邀到這裡度假打獵，他不小心開槍打在他朋友的臉上，但那人幸運撿回一命。

德州 國民兵 偷渡客

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