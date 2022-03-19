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棄金融高薪 牛浩然樂當藝術人

本報記者／綜合報導
牛浩然平時喜歡繪畫和寫作。(牛浩然提供)
牛浩然平時喜歡繪畫和寫作。(牛浩然提供)

在美國長大的第二代華裔牛浩然（Sean Niu ） ，一直在探索自己想要甚麼樣的未來，他從大學畢業後轉換行業多次，從金融業跳到電商業，一路都很順利，但他總感受不到「滿足」及「熱忱」。兩年前新冠疫情一觸即發，引人省思，他毅然決然辭去在亞馬遜管理階級的高薪工作，勇敢的選擇從零開始，全心投入藝術影視界。他認為只有在藝術的世界，才能讓自己找到獨一無二的快樂及充實。

牛浩然從小就對電影文藝方面很感興趣，平時在上班工作之餘，會花時間投入藝術創作，例如：繪畫、寫作、攝影等。但一直以來他並未想過將興趣當作行業。他在大學時主修經濟，畢業後順利進入金融業工作四年，但找不到快樂，因此他轉換跑道順利拿了企管碩士（MBA），畢業後也順利在舊金山亞馬遜擔任產品經理 ( product manager) ，一待就五年。

經過多年的努力，擁有了平穩的工作，在很多人的眼裡，已經算是小有成就。但在牛浩然的心裡，一直有個聲音在告訴他「我一點兒都不快樂」。2020年，新冠疫情突然爆發，當時在日本東京的亞馬遜工作已滿一年的他，鑑於心中強烈的聲音沒有斷過，因此下定決心辭去高薪工作回到美國，並且開始跳脫舒適圈做他想做，學他想學。

疫情嚴重時期，很多國家都在封城，大家無處可去，全球有不少人瘋迷Podcast，牛浩然為了結合自己的多項興趣，決定花時間自學Podcast節目製作，並邀請不同的人在他自創的節目「The Electric Image Express 」上，大談亞裔卡司的影視電影及感想等。

在自學製作Podcast的過程中，牛浩然獲得很多新的技能，同時逐漸找回對生活的熱忱。由於他的父母親都來自台灣，牛浩然經常有機會返台接觸中華文化，對於中美的不同有一定的了解。而只要聽過他的Podcast節目的人，很難不知道他以身為亞裔為傲。抱著對亞裔文化的熱情，他在一個致力於創建有建設性、公平性的中美關係，以及倡導公平和平等地對待亞裔美國人的非營利組織「The 1990 Institute」擔任義工，這個已成立32年的組織近年來並推出多媒體節目，牛浩然在製作Podcast節目上的能力也很快地被看見。

在美國長大的第二代華裔牛浩然。(牛浩然提供)
在美國長大的第二代華裔牛浩然。(牛浩然提供)

牛浩然因此接下「The 1990 Institute」Podcast節目「Bund to Brooklyn」製作人的邀約，並與另兩名分別在紐約和上海的亞裔主持人Lucia Liu 和Siyuan Meng合作，探討中美文化、包括心理健康、電影、書本、飲食、運動、寵物等各種社會議題，目前已製作了兩季節目。

「我如果只想賺錢，就不會離開金融界」。牛浩然在疫情期間的沉澱與洗滌中，越來越知道自己想要怎樣的生活。牛浩然表示，接下來將轉行當藝術人，不再為賺錢而賺錢，而是為了興趣愛好而賺錢，唯有這樣，他才能活得精彩、有意義。現年33歲的他，目前正努力朝向影視界發展，並打算靠文筆寫出動人的劇本。

此外，他將持續擔任「Bund to Brooklyn」節目製作人。有興趣者可上Spotify關注該節目。

攝影是牛浩然的興趣之一。(牛浩然提供)
攝影是牛浩然的興趣之一。(牛浩然提供)

亞裔 疫情 電影

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