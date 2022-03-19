職場槍響 休士頓26歲男子涉殺上司

蒙塔維烏斯萊特在辦公室開槍打死他的頂頭上司。(休士頓警局)

休士頓 市中心一棟商業大樓發生職場槍擊 命案，市警局17日(周四)宣布破案逮獲兇嫌，26歲男員工被控謀殺上司，保釋金訂為50萬元。

休士頓市警局副警長沙特懷特(Larry Satterwhite)指出，槍擊命案的兇嫌是26歲的蒙塔維烏斯萊特(Montavius Wright)，被他在辦公室開槍打死的是他的頂頭上司。法庭文件指出，16日(周三)快到中午的時候，萊特進入公司，走到上司的辦公室，朝他的頭部開槍。這家公司位於「綠徑廣場大廈」(Greenway Plaza)的十樓，許多名員工目擊命案發生，死者是48歲的多蘭凱利(Doran Kelly)，這家公司叫「雪杉門科技」(Cedar Gate Technologies)。

槍擊的消息引發驚恐，在同一棟樓的其他公司把門鎖起來，用桌椅等物品把門堵住。警方接到報案電話，起初認為可能是「活躍槍手」(active shooter)正在進行濫射，派出大隊人馬將整個大樓封鎖，等知悉情況後確認這不是隨機情況(random situation)，槍手作案前已鎖定目標，警方搜查辦公大樓和停車場，但沒有找到兇嫌，後來到兇嫌位於市區的高樓公寓，發現他坐在室外停車場上的車中，遂將他逮捕歸案，並已提控一級謀殺罪名(first-degree murder)。

雪杉門科技公司的人事主管向警方表示，萊特不是問題員工，過去沒有在公司製造過事端，警方正在詳查作案動機。萊特於17日上午首度出庭，法官把保釋金訂為50萬元，如果他保釋出獄候審，必須遵循許多規定，包括把護照交出，腳踝上戴GPS追蹤裝置，不得持有槍枝等。