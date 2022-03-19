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連鎖超市H-E-B進軍達拉斯 籌設4分店

達拉斯訊
H-E-B在德州麥金尼市的動土典禮。(HEB網頁)
H-E-B在德州麥金尼市的動土典禮。(HEB網頁)

總部設於聖安東尼奧的H-E-B超市，是深受德州居民喜愛的連鎖雜貨店，該系列開始大舉進攻達拉斯／福和市都會區，有四間分店正在準備營業，其中一家在華人聚居的布蘭諾市(Plano)。

位於達拉斯東邊約20哩的福尼市(Forney)，市議會在15日(周二)晚間的市政會議上宣布，一間H-E-B超市已獲准在548農場公路(Farm Road 548)和1641農場公路(Farm Road 1641)交口附近設立，謠傳已久的風聞終於獲得官方認證。H-E-B超市是一家股票沒有公開上市的私人公司，它的店裡經常有令人意外的商品出售，因此到H-E-B購物讓人有探險的意趣，顧客的忠誠度很高，連小孩子也喜歡光顧。

福尼市的分店不久後會開始施工，目前已開始興建的三家分店分別是在麥金尼市(McKinney)、弗里斯科市(Frisco)和布蘭諾市。大多數的超市是租用別人的物業來營業，但H-E-B超市喜歡購買房地產來營業，以德州過去30年房地產只漲不跌的情況來判斷，公司在房地產上應該已賺得極多的利潤，也省掉了租賃店面的開銷。

雖然H-E-B超市最近才開始在北德州開設分店，但公司一直在達福都會區投資商業房地產，譬如今年初公司在南達拉斯把已關閉的奧伯森超市(Albertsons)店面買下，在福和市所在的塔倫特縣也已擁有好幾塊商業用地。過去幾年公司在北德州開了幾家高檔品級的中央市場(Central Market)分店，現在開始拓展H-E-B的正規品牌，但公司強調並不急於擴充。

德州 房地產 投資

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