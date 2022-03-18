我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霧濃踩了煞車 密蘇里連環車禍6死 波及135輛車

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

網購139元太陽能板 寄來2貼紙 華人怒索賠獲退款

記者李雪／綜合報導
網購太陽能板，到手後竟是兩張貼紙。（李先生提供）
網購太陽能板，到手後竟是兩張貼紙。（李先生提供）

網上購物方便快捷，一些小型購物網站的價格常比大平台便宜得多，但其中不少也是陷阱。最近就有華裔花139元網購兩塊太陽能板，沒想到寄來的只是兩張貼紙。所幸他採用保護消費者的支付方式並積極索賠，追回了錢款，但仍希望提醒其他民眾網購須小心。

李先生表示，前段時間在網上搜索，想要購買放屋頂的太陽能板，因為有搜索紀錄，通常就會在不少平台被大數據推送給他相關產品的廣告。有一天在刷Instagram的時候，跳出來一則太陽能板的廣告，描述的功能比之前自己看的產品強一倍，但是價格只有一半。於是李先生動心點擊進入，連接到一個購物網站，他花了139元買了兩塊想試試看。由於是陌生網站，他還特別用Paypal系統支付購買，因為有保護消費者的功能。

在下單後等了20多天都杳無音訊，連個訂單號或者快遞單號都沒有。他嘗試聯繫賣家無果，於是在Paypal上發起投訴。但很快賣家反饋給Paypal說，已經有快遞單號了。李先生一查，還真有這個單號的包裹，於是就想那再等等吧。而由於賣家提供了單號，Paypal也就判定認為賣家無過錯，將投訴結案了。

但很快李先生查詢這個單號的包裹時發現，這是一個只有0.1磅重的包裹。果然有一天他便收到包裹，打開一看只有兩張貼紙。李先生本來一開始還挺高興的，還說不知道誰給寄來的，準備拿給孩子玩，但沒想到一檢查快遞號碼，這兩張貼紙正是所謂的「太陽能板」。

李先生這才確定這個購物網站就是騙局，於是又致電Paypal，幾經周折才將已經結案的投訴再次開啟。他表示，這個賣家相當了解Paypal的遊戲規則，知道提供多少資料和時間，Paypal就會停止調查。因此第一次Paypal把他的案子結掉了，他都不知道，還以為錢都已經退了。再次開啟後，賣家還提出可以退60元，李先生生氣的表示那等於是79塊錢買兩張紙，憤而拒絕。幸好最終快遞單號成了鐵證，畢竟太陽能板不可能只有0.1磅，Paypal判定李先生一方占理，全款退給了他。

李先生表示，這家網站留的地址是位於廈門的公司，不過貼紙是從新澤西寄來的。該網站上還有不少玩具、裝飾品等小商品，非常便宜，看起來是花了錢在一些社交平台打廣告，而現在智能廣告都會根據消費者的搜索紀錄自動推送相關廣告，因此不少消費者恐怕抱著試一試的心態也會買的。而且都是便宜的小東西，有時候買完都忘了。

該購物網站上的太陽能板非常便宜。（網頁截圖）
該購物網站上的太陽能板非常便宜。（網頁截圖）

新澤西 華裔

上一則

2月房屋成交價 伊州同比漲逾7% 芝加哥持平

下一則

草間彌生「一與永恆」 華府4至11月免費參觀

延伸閱讀

網購2塊太陽能板寄來2張貼紙 華人怒索賠

網購2塊太陽能板寄來2張貼紙 華人怒索賠
華師胡林林推廣多元文化 獲肯恩大學婦女月表揚

華師胡林林推廣多元文化 獲肯恩大學婦女月表揚
疫情改變習慣 全美今年網購消費破兆創紀錄

疫情改變習慣 全美今年網購消費破兆創紀錄
特斯拉美中車價 六天漲兩次

特斯拉美中車價 六天漲兩次
10大最易上當詐騙 網購居首

10大最易上當詐騙 網購居首
10大最易上當詐騙 「網購」居首

10大最易上當詐騙 「網購」居首

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
油價不斷上漲，一般民眾經濟壓力也增大。(特派員黃惠玲／攝影)

你加油 我出錢 芝百萬富翁捐款 10加油站明免費加油

2022-03-16 13:38

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有