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休士頓市長3／25赴亞裔商會演講

休士頓訊
3休士頓市長特納(右一)應亞裔商會會長李雄(左一)邀請赴該會演講。左二為亞裔商會前會長喻斌。(亞裔商會臉書)
3休士頓市長特納(右一)應亞裔商會會長李雄(左一)邀請赴該會演講。左二為亞裔商會前會長喻斌。(亞裔商會臉書)

休士頓市長特納(Sylvester Turner)受亞裔商會邀請，將於3月25日(周五)在該會專題主講「領導休士頓經濟於中小企業的成長與支持」（Leading Houston's Economic Growth & Support for Small Businesses ）。欲參加餐會者，即刻報名。

休士頓不但是全美近些年成長最快速的城市之一，而且一向以擁有多元族裔與多元文化為傲。擁有能源及高科技產業，醫學中心及太空中心揚名國際外，種類包羅萬象、服務遍及各領域的中小企業，也吸引全美國甚至世界各國的傑出人士，匯集到休士頓，持續快速豐富休士頓的經濟與文化地圖。

休士頓市長特納是最適當呈現休士頓繁榮穩定的現貌、以及談論未來經濟藍圖的領導人物之一。尤其他對亞裔市民及其所經營中小企業的熟悉與關注程度，更使他成為在亞裔商會三月午餐會中，就此主題擔任主講人的不二人選。

休士頓各界在疫情趨緩後，紛紛展開豐盛活力，大步邁開步伐前進。由多年服務華裔社區的李雄擔任主席的亞裔商會，也開始一連串精彩活動，特別邀請特納市長蒞該會演講。時間在當天上午11時至下午 1時，地點在The Westin Galleria Houston 24樓的Monarch Ballroom，5060 W.Alabama, Houston, TX77056

報名請至亞商會網站 www.asianchamber-Hou.org/luncheon，餐會費用會員75元 ，非會員85元。3月22日以後報名，費用為100元。

休士頓 亞裔 醫學

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