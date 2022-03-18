Tim Hortons、瘦雞2連鎖餐飲集團 進軍休士頓

Tim Hortons開發小賈斯汀命名的一口一個小甜甜圈Timbiebs，在休士頓可以吃到。(Tim Hortons網頁)

兩大餐飲集團進軍休士頓 市場，一個是加拿大 風味咖啡與甜甜圈連鎖系列，一個是減油南方經典炸雞與配菜，讓南德州的食客有更多美食可以享用。

Tim Hortons是加拿大的連鎖企業，母公司叫CSM Group，現在的東主是拉卡尼兄弟(Ali and Emad Lakhany)，他們的父母1984年開始擴充這家餐館時，希望能有直線式的成長，但他們是用加拿大人的國寶運動冰上曲棍球做比喻，盼望是「曲棍球桿」(hockey stick)式的成長，並把餐廳用曲棍球名人堂巨星提姆霍頓(Tim Horton)來命名。

Tim Hortons在美國已有大約600家分店，絕大多數是在東北部和中西部靠近加拿大邊界的地方，現在拉卡尼兄弟要把擴展的重心放在美國南部靠墨西哥 邊界的地點。最近青春歌手小賈斯汀(Justin Bieber)與CSM Group合作，開發出一款用小賈斯汀命名的一口一個小甜甜圈Timbiebs，很受消費者歡迎，讓Tim Hortons的業績上升。

另外，在阿肯色州起家的「瘦雞」(Slim Chickens)連鎖餐館，目前正在快速擴充，它是屬於比快餐(fast food)高一級的快閒餐廳(fast-casual restaurant)，價位比較高、用餐環境比較優雅，即使是宴請親朋也不會顯得「寒酸」(cheap)。南方出名的傳統炸雞脂肪很高，瘦雞的製作方式比較健康，廣告上宣稱是用優質飼養的走地雞(cage-free chicken)烹製。

瘦雞創始於2003年，目前有150多家分店，公司希望在未來十年中擴充到600家分店。休士頓的加爾薩管理公司(Garza Management)是專做餐飲生意的企業，獲得瘦雞公司授權在休士頓開設加盟店，最新的一家於14日開幕，地址是510 FM 1960 Road W。