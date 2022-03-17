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專家：德州新冠可控 仍需提防反撲

編譯組／綜合報導
疫苗效力衰退，是新冠疫情可能反撲的原因之一。（ABC）
疫苗效力衰退，是新冠疫情可能反撲的原因之一。（ABC）

休士頓地區新冠肺炎傳染大為改善，新增病例數驟然下降，公衛專家認為目前的情況相當好。

新冠疫情防治專家、貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）熱帶疾病所所長霍特茲（Peter Hotez）16日接受ABC訪問時指出，目前新增病例已經降到每10萬人5例，代表疫情終於回到可以控制的局面了，但是民眾還是得對疫情反撲小心謹慎，特別是3月底至4月初。

霍特茲說，單以哈里斯縣來說，一周平均的每日確診人數已經降到每10萬人5例，「這是過去幾個月都沒有的新低」，代表本地的疫情正在趨緩。

不過他還是強調，鑒於歐洲病例增加的趨勢，疫苗效力衰退，Omicron病株的變異，以及部分地區的廢水病毒數量仍然偏高，因此民眾仍須提防。霍特茲說，疫情仍有可能反覆，確診人數再度暴增，照他的推斷，如果再發生，最有可能的時點是3月底至4月初。

霍特茲說，公衛專家正密切注意Omicron病株是否出現更新的變種，並在世界上某地突然大增病例。他希望聯邦政府能提供民眾正確與及時的疫情變化資訊，告訴大家什麼情況可能會發生、到時該怎麼作，以免使民眾產生不正確的安全感，而忽略了防疫應該作的事。

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