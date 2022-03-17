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影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

德州人語／這些事因烏克蘭戰爭破功

德州人語

烏克蘭戰爭影響全世界。從1991年蘇聯瓦解，中東和阿富汗戰事不斷，但這次戰爭影響面最廣。油價高漲、每桶可能破200美元，甚至300美元，連累經濟復甦，全球股市大跳水，很多中上階層財富和退休金帳戶跟著縮水，大家關切烏俄談判能否達成協議，讓世界稍鬆一口氣。

這場戰爭曝露的現象很多，讓人們思考良久，沒有水晶球能提供確切答案，只能等世局發展來印證。

就因美歐霸權衰落，普亭才敢開第一槍。這一戰卻把歐洲打醒了，德、法、波蘭都提增軍費、增加部隊規模，沉睡近30年的歐洲再次武裝，以應對俄羅斯蠻熊威脅。

芬蘭、瑞典從中立變為想加入北約，瑞士也從中立變反俄，東歐小國爭相加入歐盟。俄羅斯如無力干預，他們最後加入北約是遲早的事，普亭弄巧成拙。

俄羅斯軍隊破功。號稱全球第二軍事強國，本想三天內橫掃烏克蘭，但俄軍後勤補給、軍隊士氣和戰力、空中優勢或精準導彈打擊能力，表現丟人現眼，遠不及美國。

KGB特務出身的普亭只知強硬，凡事想靠武力。不知是被將領們拍胸脯保證欺騙誤導，或原本共產國家就有欺下瞞上文化，20萬大軍開到俄烏邊境準備數月，開戰後戰機、坦克損失慘重，補給車隊綿延70公里停滯數日等著挨打；坦克、裝甲車沒油要到烏克蘭加油站「揩油」，像紙糊的數百至上千輛戰鬥車輛，被烏軍打成廢鐵。

俄軍投降、被俘的娃娃兵在鏡頭前告白，哭著向在俄羅斯的父母打電話說被騙，以為只是演習，根本不知要打烏克蘭；很多俄軍坦承已飢餓多日。這些現象說明普亭對軍情掌握大有問題，整個國家像被謊言、形式和官僚主義駕馭，全球軍事強國只剩核彈數量支撐。普亭戳破了俄軍強大的印象，成為名副其實的紙老虎。

中共押錯寶、站錯隊，黨媒讚頌俄軍入侵烏克蘭，拒絕譴責普亭，被先進國家普遍視為普亭同路人。北京想兩面討好，說些國際愛聽的話，境內卻壓制反戰反俄聲音，但騙不了世人，被美歐畫入挺俄一方很難洗白，日後恐須付代價。

美國近年拚命拉攏印度，美日澳印「四方會談」抗衡中國，但印度在聯合國譴責俄羅斯案卻投棄權票，說明美印聯盟是互相利用，不那麼可靠。美國無法搞定印度，印中有邊界領土爭議，莫廸想在美俄之間左右逢源。

戰後油價高漲，美國近年打壓委內瑞拉不遺餘力，現在卻想拉攏委內瑞拉增產石油，可見美國也毫無原則，沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。而世界第一大產油國沙烏地阿拉伯，連日拒接白宮電話，讓美國很丟面子，拜登總統可能須派特使或親訪。

整個世界秩序正在解構重組，俄羅斯排名和地位大跌；中國也被看破手腳，更難和世界融合，而美國指揮不動世界了，世界正朝多極化演變。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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