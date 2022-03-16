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德州南部邊境 韋布縣加入公民逮捕偷渡客措施

【拉雷多訊】
德州南部韋布縣宣布將加入州長提倡的「公民逮捕偷渡客」措施。(Webb County網頁)
德州南部韋布縣宣布將加入州長提倡的「公民逮捕偷渡客」措施。(Webb County網頁)

德州南部邊境的韋布縣(Webb County)，縣長10日宣布將加入艾伯特州長提倡的「公民逮捕偷渡客」措施，成為民主黨掌控邊境縣份中的先例。

韋布縣長塔諾提耶利納(Tano Tijerina)在10日向德州論壇報透露這項決定，指出近期內就會執行這項措施。艾伯特州長施行的「抓起來關監牢」(catch-and-jail)措施，在民主黨掌控的縣得到強大的阻力，縣政府不願與州政府合作執行。去年1月拜登宣誓就職以後，大批偷渡客湧入德州，艾伯特在3月宣布該措施，艾伯特日前宣告執行一年以來逮捕了1萬1000人，並查獲破紀錄量的芬太尼( fentanyl)，他自稱此舉成效卓著。

艾伯特州長把兩座州級監獄騰出，專門用來關押擅闖私人地界(trespassing)的偷渡客，這兩間臨時移民監獄目前關了大約3500位犯了這項輕罪(misdemeanor)的偷渡客。抓起來關監牢最早是去年7月在渥瓦迪縣(Val Verde County)和基尼縣(Kinney County)執行，但渥瓦迪縣的檢察官是民主黨員，他把多數偷渡客的控罪解除，因此逮捕只是做虛工，後來州警局把逮捕行動專注在共和黨掌政的基尼縣。

被關進州監獄的偷渡客，有時被關數月之久才被送交聯邦移民單位，這些偷渡客後來有些被遞解出境，有些被繼續關押，有些則在美國境內釋放等候移民法庭的聽證。如今韋布縣與州政府合作，創下一個先例，這是民主黨掌政縣與州長合作者中人口最多的一個縣，明顯的給艾伯特在11月的選舉中加分。

德州民主黨籍國會眾議員華金卡斯楚(Joaquin Castro)10日對該政策再度嚴批，指出艾伯特此舉是浪費公帑、虐待國民兵和侵犯人權的苛政，目的只在爭取政治籌碼，聯邦政府應該出手阻止。

偷渡客 民主黨 德州

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