汽車保費將漲20% 德州保險局：物價、修理費齊漲所致

修理費用跟著通貨膨脹水漲船高，車保險費用也會提高。(德州保險廳)

根據德州保險 局(Texas Department of Insurance)公布的資訊，汽車 保險公司已大幅提升保費 ，2022年度的汽車險平均比上一年貴20%以上，保單將到期的人應該做好心理準備。

2020年疫情封鎖期間，路上交通稀少、意外事故鮮少，汽車保費變得便宜，許多保險公司還給車主發退費支票(refund check)，但這個趨勢已經大幅翻轉。現在路上的交通已經大致恢復到疫情之前的水平，意外事故的傷害、修理費用跟著通貨膨脹水漲船高，因此全國各州都出現保費大漲的現實狀況。

根據Bankrate.com網站的資訊，目前全國每輛車平均的年度汽車保險費是1655元，保費最貴的州是路易斯安那、密西根和佛羅里達，平均是3265元。不過保費主要是根據車主居住的地點和駕駛人的紀錄而不同，因此整個州的平均值不見得就是大家同樣的費率，通常住在好區的人保費較低，因為偷竊、破壞等事故機率較低，因此住在這裡的紀錄優良駕駛人保費通常是最低的。

保險資訊學院(Insurance Information Institute)執行長凱維里翰(Sean Kevelighan)指出，去年保險業者收到的保費，幾乎全部都用在賠償上，這種情況當然不能持久，現在醫療機構與汽車修理業的人工、醫藥、零件都變得昂貴，自然必須以提高保費來調節。

收到帳單時如果覺得保費漲得太多，可以去別家保險公司問價，畢竟貨比三家不吃虧，而且另一家保險公司為了爭取新客戶，或許會降價求售。另外，為了長遠打算，開車的時候應該多小心，如果三年都沒有交通罰單、意外事故，保費會開始下跌。