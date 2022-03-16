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「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

德州人語／百姓掏錢制俄 歐美當權者獲利

德州人語

由於此次交戰雙方，分別是全球主要油氣輸出國之一俄羅斯，及天然氣重要中轉國烏克蘭，因此油氣供應量本來就面臨威脅。加之西方祭出一輪又一輪制裁，國際天然氣和石油價格不斷上漲。雖然近幾日來有所下跌，但仍受俄烏戰事和伊朗核協議的談判發展影響。

雖然油價是老百姓有直觀感受的影響，但也僅僅只是一系列制裁的餘波之一而已。例如原本就處於供應鏈打結、晶片荒的全世界，接下又陷入更大麻煩。烏俄兩國供應了全球半導體製造所需的七成稀有氣體及稀有金屬，由於戰事爆發，供應鏈中斷，勢必造成價格上漲乃至生產困難。

比起美國，歐洲制裁俄羅斯更是煮豆燃豆萁。歐洲各大集團本來與俄羅斯就有盤根錯節的經濟來往，無論將俄國踢出SWIFT機制，讓各大集團在俄的資產幾乎被封鎖，還是依靠俄羅斯金屬和礦物原材料的廠商都哀鴻遍野。

此外烏、俄兩國還是東歐的穀倉，供應了全球三分之一小麥。目前正值春耕季節，受到戰事影響，預計烏克蘭的小麥今年可能只有一半的收成，將有數百萬人遇缺糧之苦。

所有的制裁都是「傷敵一千，自損八百」，這是中斷任何原先互惠行為的必然後果。但無論國家還是個體，仍會不斷採取這樣的措施，並非只是情緒化而已。這種想要反擊且展現出不在乎損失的行為，更多地是捍衛自己的權利，或強調自己的內在主權。

實施制裁者雖然希望展現出自己不必損失絲毫的情況下，就能傷害對方，這種將對方命脈牢牢掌控的絕對權力。但畢竟自傷反正是必然的，倒不必遮掩了。更何況這種自傷，其實也只是傷及百姓或企業的荷包，對於當權者來說，其實也無所謂展現出自己遭受的損失，更多時候反而可以向對方宣示一種自主權，以及展現出即使要承擔這樣的代價也不肯受制於對手的決心。

而且另一方面，當權者或有「喜迎危機」的心態，因為危機就是轉機，他們或許更有機會藉此實施對自己有利的政策，因為塑造一個來自外界的瘋狂強敵，本來也就是獲得權力的最佳手段。例如俄烏戰爭可能讓歐盟有藉口，整合各國財政權力，增發以歐盟為主體的債券，讓各國財政不得不更緊密綁在一起。而美國政了可以將通貨膨脹責任一股腦全推給普亭，也有機會趁機推行綠能政策。甚至拜登發出了類似九一一事件之後的宏大宣言，宣稱自由世界再度團結以對抗普亭，藉此強化自己的戰略。

俄羅斯 油價 供應鏈

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