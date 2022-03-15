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奧斯汀雪杉公園高中生 膺最佳女子籃球員

聖安東尼奧訊
雪杉公園高中11年級女生吉賽菈茂爾，榮獲今年德州最佳女子籃球員的榮銜。(Gisella Maul推特)
雪杉公園高中11年級女生吉賽菈茂爾，榮獲今年德州最佳女子籃球員的榮銜。(Gisella Maul推特)

奧斯汀近郊的雪杉公園高中(Cedar Park High School)，11年級女生吉賽菈茂爾(Gisella Maul)榮獲今年德州最佳女子籃球員的榮銜，而她的學業成績也非常優異。

吉賽菈5日(周六)率領雪杉公園高中女籃校隊在聖安東尼奧的阿拉莫圓頂球場(Alamodome)參加全德州高中女籃冠軍賽，對手是弗里斯科紀念高中(Frisco Memorial High School)，那場球賽兩隊勢均力敵，到打完第二個加時賽(double overtime)，雪杉公園高中才終於以45比40勝出，奪得全德州高中女籃的冠軍，吉賽菈並獲得最有價值球員MVP(most valuable player)的獎項。那是雪杉公園高中女籃隊連續第62場的勝績，該隊在去年也奪得這項榮銜。

運動飲料業(sports drinks)龍頭「鱷魚汁」(Gatorade)每年舉辦「年度運動員」(Player of the Year)甄選活動，表揚各個州各種運動項目的最佳青少年選手，9日(周三)宣布的名單上，吉賽菈獲選為德州最佳女子籃球員，幾天之內就雙喜臨門，而事實上她也是去年這個項目的得主。在本屆球季的36場比賽中，她每場球平均得到25.6分，搶得8.2個籃板球(rebounds)，助攻(assists)3.1次，抄截(steals)2.9次。

吉賽菈的學業成績優異，加權GPA(weighted GPA)高達4.33，她並且在一家老人院擔任義工，確實是一個德智體群兼備的好學生。因為這項殊榮，她除了自己得到一筆獎學金之外，也替本地的一個少年運動組織獲得Gatorade 公司1000元的贈款贊助，她的父母、師長、鄰居都以她為榮，對她的美好未來有深切的期盼。

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