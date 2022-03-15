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世界華人工商婦女企管協會 3／26會長交接

休士頓訊
世界華人工商婦女企管協會美南分會3月26日在希爾頓花園旅館二樓宴會廳舉辦第36、37屆會長交接典禮。（何真提供）
世界華人工商婦女企管協會美南分會3月26日在希爾頓花園旅館二樓宴會廳舉辦第36、37屆會長交接典禮。（何真提供）

世界華人工商婦女企管協會美南分會將於2022年3月26日（周六）下午5時30分在希爾頓花園旅館二樓宴會廰 ，舉辦第36、37屆會長交接典禮暨理監事就職典禮。

好事連連、雙星報喜、電力十足的美南分會將於次日27日（周日）下午1時到3時，為慶祝國際婦女節月，展開女性時尚、形象禮儀為主題的下午茶會。

在去年12月會員大會中，選監人員及全體會員經過透明公正的投票過程，完成2022年副會長及理事改選，新團隊成員和新任會長何真，便開始展開虎年的活動計畫；元月送餐致敬休士頓騎警，社會公益活動，3月出席南加州分會金冠獎頒獎典禮暨31周年慶活動，緊接著迎來象徵傳承美好、發展未來的重要盛典 - 會長交接暨理監事就職典禮，歡迎休士頓各界朋友們一起共襄盛舉。

根據會長何真表示，目前報名參加人數已經超過200人；美南分會是世華在全球的第一個分會，成立已進入第36年頭，感謝會員姐妹及各界人士的支持。

3月27日下午1時的茶會（會員聯誼)，邀請到世華總會國際秘書長，凱薩琳時尚創意集團，國際領袖學院院長許淑晶(Catherine Hsu)擔任主講人，主題是「與國際接軌的個人形象與禮儀」，入場費15元，座位有限，敬請提早報名。

許淑晶現任「凱薩琳時尚創意集團」創意總監，也是「世界華人工商婦女企管協會」真善美分會創會會長，擅長花藝設計教學與珠寶設計，擁有美國GIA珠寶設計師執照，所設計的珠寶，受到許多政商名媛的愛戴，田中千繪在婚紗展時，也曾經佩戴過她所設計的珠寶。在發現許多客人有搭配珠寶與服裝的需求，於是跨入形象設計的領域，成為知名的形象造型師，創辦凱薩琳時尚創意集團，許多政商名人都是她的客戶。

要了解更多詳情或報名，請聯絡美南分會會長何真，電話：832.866.3333或 Email:[email protected]

許淑晶演講「與國際接軌的個人形象與禮儀」，入場費15元，座位有限，敬請提早報名。...
許淑晶演講「與國際接軌的個人形象與禮儀」，入場費15元，座位有限，敬請提早報名。（何真提供）

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