達拉斯傷殘貓 入圍復活兔選美賽

32--德州丹頓市傷殘白貓入圍今年復活兔選美大賽。(Cadbury網頁)

糖果大廠凱德伯利一年一度的復活兔選美大賽(Cadbury Easter Bunny Tryouts),十隻入圍 決選的有一隻出自達拉斯郊區的丹頓市(Denton),但牠其實是從動物庇護所領養來的傷殘白貓。

凱德伯利在每年復活節 之前推出兔型大巧克力,這是慶祝復活節的應景必備點心,公司也舉辦復活兔選美大賽,每年至少都有數千人把自家寵物的視頻送入,主角當然有兔子,但多數人是把其他動物裝扮成兔子參賽,獲得冠軍的會被用在凱德伯利的廣告上。譬如2021年的冠軍是一隻樹蛙(tree frog),青蛙的主人把得到的5000元獎金作為念研究所的部分學費。

今年入圍決選的十隻動物中,出自丹頓市的是兩歲的「多趾貓」(polydactyl cat),牠的腳上多長出一支拇指,剛出生不久尾巴感染壞疽(gangrene),獸醫做截肢手術 後只剩一小截尾巴,加上牠雪白的毛皮,看起來真的很像一隻白兔,而且牠最喜歡的零食是菠菜和布魯塞爾芽菜(Brussel sprouts)。主人給這隻貓取名為「小精靈威爾」(Will O’Wisp),給牠戴上一雙假兔耳拍下一段視頻送入,結果牠竟然入圍決賽。

讀者可以在3月22日之前上網投票,選出今年的冠軍,十名進入決賽的可愛動物都列在網頁上,網址是bunnytryouts.cadburyusa.com。這項活動也惠及動物,凱德伯利將捐5000元給美國預防虐待動物協會(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals,簡稱ASPCA),而且每達到5000張選票的里程碑,會再捐5000元,最高金額可達2萬元之多。