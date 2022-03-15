達拉斯傷殘貓 入圍復活兔選美賽

32--德州丹頓市傷殘白貓入圍今年復活兔選美大賽。(Cadbury網頁)

糖果大廠凱德伯利一年一度的復活兔選美大賽(Cadbury Easter Bunny Tryouts)，十隻入圍 決選的有一隻出自達拉斯郊區的丹頓市(Denton)，但牠其實是從動物庇護所領養來的傷殘白貓。

凱德伯利在每年復活節 之前推出兔型大巧克力，這是慶祝復活節的應景必備點心，公司也舉辦復活兔選美大賽，每年至少都有數千人把自家寵物的視頻送入，主角當然有兔子，但多數人是把其他動物裝扮成兔子參賽，獲得冠軍的會被用在凱德伯利的廣告上。譬如2021年的冠軍是一隻樹蛙(tree frog)，青蛙的主人把得到的5000元獎金作為念研究所的部分學費。

今年入圍決選的十隻動物中，出自丹頓市的是兩歲的「多趾貓」(polydactyl cat)，牠的腳上多長出一支拇指，剛出生不久尾巴感染壞疽(gangrene)，獸醫做截肢手術 後只剩一小截尾巴，加上牠雪白的毛皮，看起來真的很像一隻白兔，而且牠最喜歡的零食是菠菜和布魯塞爾芽菜(Brussel sprouts)。主人給這隻貓取名為「小精靈威爾」(Will O’Wisp)，給牠戴上一雙假兔耳拍下一段視頻送入，結果牠竟然入圍決賽。

讀者可以在3月22日之前上網投票，選出今年的冠軍，十名進入決賽的可愛動物都列在網頁上，網址是bunnytryouts.cadburyusa.com。這項活動也惠及動物，凱德伯利將捐5000元給美國預防虐待動物協會(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals，簡稱ASPCA)，而且每達到5000張選票的里程碑，會再捐5000元，最高金額可達2萬元之多。