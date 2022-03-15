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德州議會通過 禁醫療機構發「意外帳單」 救護車除外

編譯組／綜合報導
德州禁意外帳單，但救護車可以不受法規限制。(Unsplash.com)
德州禁意外帳單，但救護車可以不受法規限制。(Unsplash.com)

德州議會通過的SB1264法案禁止醫療機構給消費者發「意外帳單」(surprise bill)，但救護車不受這項法規限制，居民應該事先計畫緊急應變方式，以免被救護車公司漫天叫價。

泰勒(Cornelius Taylor)和妻子住在大學城(College Station)，去年夏初女兒哈達薩(Hadassah)出生，7月初的一天，夫妻兩人發現女兒呼吸停止，嚇得趕快打911召請EMS(Emergency Medical Services)急救，救難人員給女兒急救後呼吸恢復，但EMS建議把孩子送到醫院詳細檢驗。泰勒在學區上班，有很好的醫療保險，便同意讓救護車把孩子送到醫院。

醫生沒發現孩子有健康上的問題，夫妻兩人把孩子接回家，醫院的帳單大致都由保險給付，他們只付了些許的自付額。孰料事經半年多，他日前突然收到救護車公司寄來的郵件，打開一看嚇了一大跳，那一趟救護車索價2000元，保險計畫的救護車支付上限是500元，也就是多出的1500元要自掏腰包。

泰勒表示，當自己的家人出現緊急狀況時，當時一定是救人要緊，更何況他有很好的保險，但如果事先知道一趟車程要付這麼多錢，在女兒已無大礙之後他會自己開車送去醫院。SB1264通過以後，大眾以為不會再收到意外帳單，但那項法案有一個漏洞，救護車不受該法限制，也就是救護車公司可以漫天要價。

財經專家指出，消費者收到這種帳單時，可以跟救護車公司討價還價，有時收費可以減掉一半之多，畢竟公司希望盡快收到款項，把這張帳單銷帳。另外，家人應該詳加探討緊急情況的應變方式，譬如全家一起練習心肺復甦術CPR、海姆立克急救法(Heimlich maneuver)，這些應變措施都是很重要的課題。

為了彌補這個漏洞，州參議會在2021年的會期中通過了SB999，但眾議會沒有對這項法案討論表決，因此消費者只能靠自己多了解、多防範來保障自己的荷包。

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