我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1槍手射殺6遊民 從華府到紐約 共5死1傷 警懸賞緝兇

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

休士頓租金飆高 無殼族抗漲：找個室友、與房東協商…

編譯組／綜合報導
休士頓人正在忍受租金高比例增幅。（Houston Housing Authority）
休士頓人正在忍受租金高比例增幅。（Houston Housing Authority）

愈來愈多租客面臨飛漲的租金，包括休士頓地區租金上漲14.7%，許多租客苦苦掙扎。如何才能找到更實惠的房源？找室友、與房東協商等，都不失為辦法。

FOX 26電視台報導，根據ApartmentData.com數據，休士頓租金在過去12個月中上漲14.7%，平均租金為每月1200元，高於前一年同期不到1050元，入住率為91.5%。

湯瑪斯（La'Porsha Thomas）談到她所租賃的物業時說「房租上漲了，我從過去支付1000元，到近來的1300元。」租客威利格（Katie Willig）說，「若我沒有室友，我一個人租不起。」

許多租客表示，工資跟不上飛漲的租金。「即使有工作，他們不會支付你在休士頓生活費用」湯瑪斯說。「若你沒有一份高薪工作，我不知道你怎能負擔得起」威利格坦言。

分析人士表示，租金飆升14.7%是由幾個因素造成，包括就業增長帶來需求旺盛，更多人搬到德州，以及公寓建設放緩等。

CoStar數據顯示，休士頓地區還需4萬700個額外住房單位，但2021年只建造1萬8700個，今年預計只有1萬2900個單位。

此外，物業經理表示，他們正面臨更高的產業稅、公共事業、保險、生活用品和勞動力成本增加。

休士頓住房管理局（Houston Housing Authority）執行長David Northern說，「我們看到愈來愈多人需要負擔得起的住房。」

他說，愈來愈多租屋者向他們反應經濟適用房短缺的問題。「我們大多數客戶為低收入者，或來自脆弱社區居民、殘疾老年人等，我們希望向願意出租給我們客戶的房東傳達正確訊息。」他認為，其中一種解決方案是租金控制。

「在德州沒有租金控制，任何人都可收取他們想要的租金。此外，一些客戶擁有優惠，你們可以歧視他們，甚至可以不租給某些人」Northern說。

以下為相關單位提供一些減少租金的方法：

找個室友；在租金較低的冬季尋找公寓；與房東協商租金，許多房東寧可找到好房客，也不願支付尋找新房客的費用。

此外，租客可提供預付幾個月租金來獲得折扣；簽訂一年以上租約，放棄停車位或車庫。

也可考慮私人出租，搬到成本較低的地區，替房東提供維修或工作，以及要求介紹新房客的介紹費等。

租金 休士頓 房東

上一則

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

延伸閱讀

挑戰墮胎法 德州診所又敗訴

挑戰墮胎法 德州診所又敗訴
最高法院裁定 波馬爆炸案兇手維持死刑 「罪行令人髮指」

最高法院裁定 波馬爆炸案兇手維持死刑 「罪行令人髮指」
美駐聯合國大使：俄軍正在靠近烏克蘭第二大核電廠

美駐聯合國大使：俄軍正在靠近烏克蘭第二大核電廠
最高法院：波士頓馬拉松賽爆炸案兇手維持死刑

最高法院：波士頓馬拉松賽爆炸案兇手維持死刑
普亭下令核嚇阻部隊警戒 美國北約齊譴責

普亭下令核嚇阻部隊警戒 美國北約齊譴責
妻挺川 保守派大法官湯瑪斯不迴避國會暴動案惹議

妻挺川 保守派大法官湯瑪斯不迴避國會暴動案惹議

熱門新聞

威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
華府Chevy Chase社區11日突發致命案件，中午12時許一輛汽車失控撞向路邊的戶外用餐區，導致一名女性死亡，多人重傷。(華府消防與急救隊提供)

2死多重傷 華府車輛失控撞向戶外用餐區

2022-03-11 16:03
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

2022-03-10 02:14
圖：pixabay

夏令時間到 維州醫師：多接觸自然光可助眠

2022-03-12 14:28
策劃一家三口謀殺案的女嫌威廉斯被提審。(KPRC電視台)

入屋殺害夫婦幼子 德州槍手血腥現場facetime主謀交差

2022-03-07 22:12

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
王菲近照曝光 52歲狀態超好 對鏡頭淺笑溫柔恬靜

王菲近照曝光 52歲狀態超好 對鏡頭淺笑溫柔恬靜
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人