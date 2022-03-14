休士頓租金飆高 無殼族抗漲：找個室友、與房東協商…

休士頓人正在忍受租金高比例增幅。（Houston Housing Authority）

愈來愈多租客面臨飛漲的租金 ，包括休士頓 地區租金上漲14.7%，許多租客苦苦掙扎。如何才能找到更實惠的房源？找室友、與房東 協商等，都不失為辦法。

FOX 26電視台報導，根據ApartmentData.com數據，休士頓租金在過去12個月中上漲14.7%，平均租金為每月1200元，高於前一年同期不到1050元，入住率為91.5%。

湯瑪斯（La'Porsha Thomas）談到她所租賃的物業時說「房租上漲了，我從過去支付1000元，到近來的1300元。」租客威利格（Katie Willig）說，「若我沒有室友，我一個人租不起。」

許多租客表示，工資跟不上飛漲的租金。「即使有工作，他們不會支付你在休士頓生活費用」湯瑪斯說。「若你沒有一份高薪工作，我不知道你怎能負擔得起」威利格坦言。

分析人士表示，租金飆升14.7%是由幾個因素造成，包括就業增長帶來需求旺盛，更多人搬到德州，以及公寓建設放緩等。

CoStar數據顯示，休士頓地區還需4萬700個額外住房單位，但2021年只建造1萬8700個，今年預計只有1萬2900個單位。

此外，物業經理表示，他們正面臨更高的產業稅、公共事業、保險、生活用品和勞動力成本增加。

休士頓住房管理局（Houston Housing Authority）執行長David Northern說，「我們看到愈來愈多人需要負擔得起的住房。」

他說，愈來愈多租屋者向他們反應經濟適用房短缺的問題。「我們大多數客戶為低收入者，或來自脆弱社區居民、殘疾老年人等，我們希望向願意出租給我們客戶的房東傳達正確訊息。」他認為，其中一種解決方案是租金控制。

「在德州沒有租金控制，任何人都可收取他們想要的租金。此外，一些客戶擁有優惠，你們可以歧視他們，甚至可以不租給某些人」Northern說。

以下為相關單位提供一些減少租金的方法：

找個室友；在租金較低的冬季尋找公寓；與房東協商租金，許多房東寧可找到好房客，也不願支付尋找新房客的費用。

此外，租客可提供預付幾個月租金來獲得折扣；簽訂一年以上租約，放棄停車位或車庫。

也可考慮私人出租，搬到成本較低的地區，替房東提供維修或工作，以及要求介紹新房客的介紹費等。