香奈兒、亞馬遜 聖安東尼奧開專賣店

豪奢品牌續在聖安東尼奧採石場購物中心開店。(The Shops at La Cantera )

歐洲幾家經典豪奢品牌有意在聖安東尼奧開設獨立專賣店,法國名牌香奈兒(Chanel)在採石場購物中心的店面,應該會在5月底完成裝修工程。亞馬遜 (Amazon)也將同一購物中心設立一家實體店。

香奈兒的香水和美妝產品在許多高級百貨公司的專櫃出售,但在聖安東尼奧還沒有專賣店。聖安東尼奧快報從德州 執照法規局(Texas Department of Licensing and Regulation)取得的資訊指出,目前在採石場購物中心(The Shops at La Cantera )裝潢中的一個1600平方呎店面,是香奈兒在聖安東尼奧的專賣分店,但公司還沒有正式宣布這件事,預期這家店會在今年夏天開幕。

香奈兒目前在德州已有三家專賣店,分別位於南德州的休士頓(伍德蘭茲區)、中德州的奧斯汀和北德州的布蘭諾(Plano),布蘭諾的分店是在去年5月才開幕。歐風豪奢品牌香水在聖安東尼奧都沒有專賣店,因此香奈兒是打先鋒的態勢。據稱義大利 的名牌服裝與手提包大廠Gucci也有意進軍聖安東尼奧,分店也會設在採石場購物中心,預期會在今年初秋開幕。

採石場購物中心目前已有的豪奢品牌零售店有Louis Vuitton、Carolina Herrera和Golden Goose。Golden Goose是義大利的運動休閒鞋品牌,這家分店才開張沒多久,它的鞋子訂價動輒數百元,有些款式每雙叫價超過1000元。

另外,網購業龍頭亞馬遜也將在採石場購物中心設立一家實體店,面積有5000平方呎,公司把這間店定義為四星店(4-star store),也就是只販售網路顧客評價在四顆星以上的優良產品,包括電子、玩具、電玩、書籍等,裝潢工程將於6月開始,應可在9月完工。