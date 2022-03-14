賴清陽投資集團 買入第10家國際旅館

賴清陽(右一)，寧永健，解業成等三家族組合的投資集團再度買入第十間國際旅館。（賴清陽提供）

賴清陽、寧永健和解業成等三家族組合的投資 集團，由集團中年輕的一輩寧靜與賴賢安領軍的管理團隊，從半年前連續買下四家國際級連鎖旅館 ，到2022年2月中完成第十間旅館收購並接管德州 奧斯汀北邊Candlewood Suites-Georgetown(Holiday Inn System)，開啟新年的吉祥與鴻運，也完成了投資集團的第十個項目里程碑。

Georgetown隸屬於威廉斯縣(Williamson County)的一座城市，它是奧斯汀大都會的一部分，因為奧斯汀城市強大的競爭力和朝北邊發展的經濟趨勢，而成為迅速發展的衛星城市。Tesla、Samsung、 Space X、Apple 及Dell、Oracle等都積極擴張，加上Hutto城科技走廊的發展為然成型，已吸引Applied Materials、Project Acropolis、 Railroad crossing Industrial及臨接在泰勒市(Taylor)的Samsung晶片廠和Tesla電動車電池工廠等等，讓Georgetown成為德州最具有發展潛力的城市之一。

賴清陽律師代表投資團隊表示，酒店有71間房，公寓型長期居住的旅館Extended stay，平均租期是兩周。因為疫情，減少外出用餐，自己可以烹飪，因此成為公司出差，或家庭旅遊的首選，比高大上的大型酒店提供許多額外服務。

德州奧斯汀北邊-Candlewood Suites-Georgetown地理位置優越。（賴清陽提供）

Convention Center Hotels with full amenities受歡迎，物美價平，住房率高，平均租金也比較高，經營費用相對低，因此有更合理的投資回報。原經營的企業主家族式的管理方式，未能善用電腦，軟體，數據庫，互聯網效益分析，未能及時做住房率及租金的機動調節，未能達到連鎖酒店的要求，加上疫情影響，業主無心經營，也因此賴清陽有機會接下此酒店。

對於未來酒店營運發展，賴清陽提到，接手後透過開源節流，制定策略，風險與危機管理，聘請專任市場推銷經理，隨著經濟回溫，景氣繁榮，走出一條旅館業的康莊大路，指日可待。集團目前旗下的Residence Inn by Marriot at Sugar Land 及Candlewood Suites by Holiday Inn- Cedar Park (CWS-cedar Park)，2021年的表現，都非常的亮麗，預計2022年會更好。

賴清陽所著作的「美國旅館及德州地產的商機與法律: U.S. Hotels & Texas Real Estate Opportunities & Legal Challenges」，在Amazon銷售以來，被kindle電子書列為好書選，被亞馬遜財經投資新書推薦。特別介紹，為什麼蘋果，甲骨文，三星，特斯拉等搬到奧斯丁？ 為什麼加州的高科技優秀人才，要遷移到德州？為什麼在疫情中，買下四家品牌酒店？預購此書可上eLaiLaw.com or Amazon.com。

有意旅館投資者可連絡法律事務所辦公室主任胡琳，電話832-800-8817，[email protected]。