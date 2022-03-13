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挑戰墮胎法 德州診所又敗訴

編譯組／綜合報導
墮胎與反墮胎造成美國社會的撕裂。(Unsplash網頁)
墮胎與反墮胎造成美國社會的撕裂。(Unsplash網頁)

休士頓紀事報報導，德州最高法院11日一項裁決，再次挫敗了提供墮胎的診所在短期內停止，甚至暫停限制墮胎的希望，也替全美最嚴厲的墮胎法繼續生效鋪上一條平路。

全數為共和黨法院所做的這項裁決，使德州墮胎服務者又一次敗訴。自去年9月，德州最具爭議的SB 8「德州心跳法」，禁止懷孕六周後墮胎的法案生效以來，德州墮胎服務提供者，在美國最高法院和德州最高法院均告敗訴。

此判決可能會進一步鼓舞其他共和黨州。這些州目前正推動類似法案，包括鄰近的奧克拉荷馬州（Oklahoma）。在過去的六個月裡，許多德州婦女跨越州際線，去外州墮胎。

德州最高法院的裁決，取決於醫療許可官員，是否德州心跳法的法律下發揮執法作用，因此，可能會被正尋求任何可能方式停止限制墮胎的診所提起訴訟。

但法官柏伊德（Jeffrey Boyd）在替法院撰文時表示，這些州官員「直接或間接」沒有執法權。

德州墮胎提供者並未立即對裁決發表評論，但已承認他們沒有選擇餘地，且在可預見的未來，德州心跳法將持續有效。

美國最高法院在密西西比州（Mississippi）另一起案件中表示，將取消墮胎權，並可能推翻其具有里程碑意義Roe v. Wade裁決。該裁決預計在今年晚些時候做出。

根據德州衛生數據，在德州心跳法生效後兩個月內，德州每個月墮胎數量下降50%以上。但這些數據只說明部分情況，研究人員表示，通過電子郵件從網上取得墮胎藥丸的德州婦女數量急速上升。

德州 墮胎 共和黨

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