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春假出遊 機票住宿飆近年最高

編譯組／綜合報導
拉斯維加斯是今年春假旅遊預定地點最熱門的地區之一。(本報記者／攝影)
拉斯維加斯是今年春假旅遊預定地點最熱門的地區之一。(本報記者／攝影)

隨著新冠肺炎病例穩定減少，和學校即將放春假，口罩令和注射疫苗令放寬，旅遊業正快速反彈，至疫情爆發後最高水平。然而，機票和油價旅館住宿費用也達到近年來的最高點。

洛杉磯時報報導，千橡市自由撰稿人Eric Oh感受到這股「漲壓」。他花了約600元，購買搭乘往返佛羅里達州奧蘭多的機票，價格比幾個月前，類似航班支付的費用高200元。「這讓我感到驚訝和不安」，他說。

位於園林市的Coastline旅遊集團總裁強森（Jay Johnson）稱價格「令人震驚」。他說，「我看到2019年每晚低於300元的客房和旅館價格，現已飆漲至每晚1000元，但人們正對此買單。春假這波旺季肯定回流了，旅客非常渴望再次度假。」

根據度假租賃公司Vascasa委託進行的調查顯示，近40%美國人計畫在春假期間旅行，高於2021年同期的29%。房屋租賃公司Vrbo還報告，與2021年春季相比，今年春季對度假屋需求增加近50%。

拉斯維加斯是今年春假旅遊預定地點最熱門的地區之一。(本報記者／攝影)
拉斯維加斯是今年春假旅遊預定地點最熱門的地區之一。(本報記者／攝影)

春假旅行通常從3月中開始，這是疾病控制與預防中心（CDC）宣布，不再建議在72%美國人居住的縣強制戴口罩後幾週。旅遊網站Expedia發言人Melanie Fish說，計畫在春季旅遊者，就像是從冬眠中甦醒的熊。

需求增加是價格上漲的部分原因。旅遊網站Hopper分析顯示，春假期間國內機票價格，比去年同期上漲近21%，旅館價格上漲30%，接近疫情前價格。若等到最後一分鐘訂票，可能需多支付45%。

Hopper稱，3月7日至21日期間，國內往返機票平均售價為290元，去年同期為240元。最後一刻訂票的旅客，平均票價為365元。

根據Hopper數據，今年春假旅館平均房價為每晚165元，去年同期為129元，2020年為148元。

公路旅遊也要價不菲。受烏俄戰爭影響，高漲的油價推至近創紀錄水平。根據AAA數據，全國一加侖平均油價上漲至3.61元，比一年前高出90分，加州油價更攀升至每加侖4.82元，洛杉磯地區更超過5元。

上漲原因就是供需關係。疫情時大家都在家，許多人壓抑著度假的慾望。

此外，航空公司尚未完全回復2020年3月疫情爆發前所有航線和座位。根據美國航空公司數據，美國國內航班數量，仍比2019年低12％，國際航班數下降21%。

旅館人員也並未完全重返崗位。根據Discovery Los Angeles數據，洛縣旅館入住率預計將從3月的68%增加到7月的78%。

洛杉磯和好萊塢在春假期間，將吸引很多遊客到訪，但機票、油價和旅館費用都上漲不少。...
洛杉磯和好萊塢在春假期間，將吸引很多遊客到訪，但機票、油價和旅館費用都上漲不少。(hollywoodsign.org)

而春假期間租車旅行者，預計每日支付70元，與2021年大致相同。

預定最多的國內目的地是邁阿密、拉斯維加斯與洛杉磯、奧蘭多等。強森說，海岸線最熱門景點是夏威夷。

洛杉磯New World Travel執行副總裁Jeff Karnes指出，美國也開始看見來自歐洲的遊客數增加。

商務旅行，包括商務會議和貿易展覽的遊客們也有反彈跡象，這對航空公司與旅館來說是好消息，因商務旅行者往往會預定更高檔的旅館與機位。

旅館 疫情 油價

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