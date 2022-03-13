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油價漲不停 加油站也被偷油

編譯組／綜合報導

近期油價漲不停，加油站、私家車成了竊賊最新目標。FOX 26電視台報導，一家位於休士頓郊區拉波特（La Porte）受害的加油站業者指出，竊賊利用一個小的橡膠物體，操控著加油站的油泵。

加油站老闆莫明（Sean Momin）說，「對於不涉足該行業的人來說，他們需花費更長時間，竊賊顯然是一個在這個行業有經驗，且接受過培訓的人。」

拉波特警局利用加油站監控錄影設備逮捕嫌犯，開啟「偷油事件」的調查。警方指出，他們不認為這是一起孤立的案件，意味著其他地方也出現相似案例。

警方稱，加油站偷油事件在休士頓地區已持續一段時間，其他如博蒙特（Beaumont）地區也受到類似事件打擊。

此外，從私家車吸走汽油，也再次成為全美警方日益關注的問題。竊賊甚至會直接在油箱上鑽孔。

鹿園（Deer Park）市警局在社交媒體上發文稱，「開始保護你的油箱可能是個好主意。」

「他們確實有售後市場（aftermarket）設備，你可以用它來鎖上你的油箱，有些車款也有。」市警局華裔警官張凱（Kai Zhang，譯音）說，「他們還配備了已經安裝在汽車上的防虹吸裝置。」

加油站 波特 休士頓

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