疑涉1097萬疫苗合約 哈里斯縣府突遭州檢警搜查

德州檢警蒐查哈里斯縣府，疑與疫苗合約有關。（KHOU 電視台）

哈里斯縣府去年6月選定Elevate Strategies，負責1097萬元的社區新冠疫苗 接種計畫。但是縣政委員凱格（Jack Cagle）從一開始就強烈反對，並稱其中必有貓膩。當時縣長伊達戈（Linda Hidalgo）還曾激動地表示，「要就放馬過來」。雖然縣委會最後撤回合約，不過德州 檢警仍然在3月11日對縣府大樓展開搜查，並帶走相關證物。

休士頓KHOU電視台報導指出，伊達戈的辦公室不在搜索範圍內，但是縣府兩名幕僚的辦公室卻遭到嚴格搜查。哈里斯縣地區檢察署回應，法官簽發了搜查狀，因此他們才會派人前去查扣可疑證物，基於調查的公正嚴謹，檢方不能多談細節。伊達戈的委任律師Ashlee McFarlane則說，縣長的所作所為一切合法，這不過就是場政治鬧劇。

但是準備在年底拉下伊達戈的共和黨 兩位參選人則未放過這次機會，Alexandra Del Moral Mealer與Vidal Martinez都質疑伊達戈的誠信度，要求伊達戈說明1097萬元合約的真相，甚至還要求伊達戈立刻下台負責。