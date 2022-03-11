確診、住院患者雙減 德州哈里斯縣防疫降至3級

哈里斯縣的防疫等級終於調降至黃色級。(Harris County網頁)

哈里斯縣(Harris County)的防疫 等級終於調降至Level 3-Yellow黃色級。2022年1月Omicron病株感染高峰期時，哈里斯縣曾將防疫等級調至最高級的Level 1-Red紅色級，但在新冠疫情 終於趨緩後，哈里斯縣兩周內連續調降兩次，先是在2月24日降為Level 2-Orange橙色級，3月10日再降為Level 3-Yellow。

縣長伊達戈（Lina Hidalgo）10日表示， 鑒於確診人數與住院患者雙雙減少，因此即日起調降防疫等級。Level 3-Yellow意味著感染風險可控，且醫院容量足以照顧現有病患。

就算防疫等級調降，尚未接種的人外出時還是得全程帶口罩 、保持距離，已經接種者進入聯邦、德州、縣立機關，或各地商家與辦公區時也該戴上口罩、保持距離。

伊達戈強調，她希望這次調降代表著疫情終於到了轉折向下的拐點，但是縣民仍需注意防疫措施，真正戰勝疫情前都不能掉以輕心。

哈里斯縣2月24日的調降正好趕上年仔節(Houston Livestock Show and Rodeo)的開幕，而整個活動為期三周，民眾在3月20日前都還有機會到現場一睹盛況。如果想要接種新冠疫苗或加強針者，可上縣府公衛局網站https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus/Register-for-COVID-19-Vaccine。