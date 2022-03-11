我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

確診、住院患者雙減 德州哈里斯縣防疫降至3級

編譯組／綜合報導
哈里斯縣的防疫等級終於調降至黃色級。(Harris County網頁)
哈里斯縣的防疫等級終於調降至黃色級。(Harris County網頁)

哈里斯縣(Harris County)的防疫等級終於調降至Level 3-Yellow黃色級。2022年1月Omicron病株感染高峰期時，哈里斯縣曾將防疫等級調至最高級的Level 1-Red紅色級，但在新冠疫情終於趨緩後，哈里斯縣兩周內連續調降兩次，先是在2月24日降為Level 2-Orange橙色級，3月10日再降為Level 3-Yellow。

縣長伊達戈（Lina Hidalgo）10日表示， 鑒於確診人數與住院患者雙雙減少，因此即日起調降防疫等級。Level 3-Yellow意味著感染風險可控，且醫院容量足以照顧現有病患。

就算防疫等級調降，尚未接種的人外出時還是得全程帶口罩、保持距離，已經接種者進入聯邦、德州、縣立機關，或各地商家與辦公區時也該戴上口罩、保持距離。

伊達戈強調，她希望這次調降代表著疫情終於到了轉折向下的拐點，但是縣民仍需注意防疫措施，真正戰勝疫情前都不能掉以輕心。

哈里斯縣2月24日的調降正好趕上年仔節(Houston Livestock Show and Rodeo)的開幕，而整個活動為期三周，民眾在3月20日前都還有機會到現場一睹盛況。如果想要接種新冠疫苗或加強針者，可上縣府公衛局網站https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus/Register-for-COVID-19-Vaccine。

防疫 疫情 口罩

上一則

禁俄羅斯原油進口 Valero公司另尋油源

下一則

大華府周六可能凍雨或降雪 櫻花季恐受影響

延伸閱讀

漏計萬張選票 哈里斯縣選務官辭職

漏計萬張選票 哈里斯縣選務官辭職
初選 哈里斯縣漏統計1萬張通訊選票

初選 哈里斯縣漏統計1萬張通訊選票
哈里斯縣開票延誤 民主黨批共和黨硬推SB 1案才是元凶

哈里斯縣開票延誤 民主黨批共和黨硬推SB 1案才是元凶
選務爭議 共和黨痛批縣長用人不當

選務爭議 共和黨痛批縣長用人不當
哈里斯縣開票延誤？州府、縣府各執一詞

哈里斯縣開票延誤？州府、縣府各執一詞
競選哈里斯縣第4選區區長 周浩恩籲3月1日投票

競選哈里斯縣第4選區區長 周浩恩籲3月1日投票

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

2022-03-04 10:25

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官