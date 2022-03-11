禁俄羅斯原油進口 Valero公司另尋油源

受禁止俄羅斯原油進口影響，瓦雷洛能源另謀他途。(Valero Energy臉書)

白宮8日(周二)宣布禁止俄羅斯 原油進口，聖安東尼奧最大的股票 上市公司「瓦雷洛能源」(Valero Energy)受影響最大，該公司正設法從別處取得石油 。

瓦雷洛是美國最大的能源業者之一，但它本身不專注於開採，而是購買原油進行提煉，然後出售汽油和其他成品，美國許多州設有瓦雷洛的加油站。2021年瓦雷洛購買了1500萬桶(barrel，也就是52加侖)的俄羅斯原油，佔了那年美國從俄羅斯進口原油總量的20%左右，因此拜登8日所下的命令對它影響極大。

瓦雷洛是財星500大公司(Fortune 500)之一，總部設在聖安東尼奧的股票上市公司中，以瓦雷洛的營業額最高，如今原油來源變少，短期內會受到相當大的影響，必須盡快尋求彌補之道。能源業分析師童霍根(Bjørnar Tonhaugen)指出，拜登宣布禁止俄羅斯原油進口美國以後，國際油價應聲大漲，雖然這是美國片面的決定，但可能導致其他國家跟進，今年1月份俄羅斯出口給西方國家的原油有430萬桶，給美國的只是很低的百分比，但對歐洲許多國家會是重大衝擊。

德州西部波米安盆地(Permian Basin)的石油開採活動原本相當興盛，但疫情爆發造成的封鎖讓汽油消耗大減，開採活動隨之大減，短期之內要全面恢復並不可能。萊斯大學(Rice University)能源專家福斯教授(Prof. Michelle Michot Foss)指出，過去幾年石油價格低迷，能源公司獲利有限，公司受股票持有人重大壓力，必須以提高股息等方式提升股票買氣，但過去幾個月因為通膨大升、油價大漲，石油公司瞬間利潤大增、股價暴漲，讓股票持有人非常開懷，但一般老百姓卻要多花很多錢加油。