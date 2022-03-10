油價破4元 休士頓民眾怨得借錢加油

德州油價漲破4元，民眾與加油站老闆都有苦難言。（ABC）

國際油價 高漲，連原油產地的德州，加油都越來越貴，每加侖已然突破4元大關。部分休士頓 人說，他們正面臨困難關頭，連加油都要向人借50元，才能開車去上班。民眾Florence Tyler更形容，現在的荒謬感，就像到底要先付租金，還是先買油開車上班。

ABC電視台報導，休士頓每加侖平均油價，去年此時是2.51元，一個月前是3.13元，一周前是3.28元，3月8日則飛漲到3.86元。

許多民眾都抱怨油價高的離譜，更擔心油價直漲，還會帶動民生物價。Florence Tyler說，原來大家都還能順便帶個甜甜圈或杯子蛋糕回家，但現在都不敢了，一分一毫都要省下來加油。

除了上班通勤之外，油價高漲更影響休閒生活，休士頓居民Mario Lopez就說，他們一家周末本來想去看牛仔節的，但是算算油錢，還是免了吧。

退休人士同樣也受到影響，有固定收入的退休教師Awny Gabriel說，他本來一周可以打四天網球，但現在只能打兩天。

油價高漲，不但民眾不滿，加油站 老闆也有苦難言。Muhammad Ishaq說，他的利潤比上周少了25%，因為批發油價就是那麼貴，一加侖要3.79元，還不能賣的太貴，不然客人就不上門了。他說，更糟的是，他的員工還得面對口出惡言的顧客，真是有口難言。還有加油站老闆說，因為油價太貴，使得上門加油的顧客少了25%，使得原本會順便光顧加油站附設的便利商店的人也變少，而加油站便利店的利潤，通常也是加油站東主重要的收入來源之一。