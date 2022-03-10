德州州長選舉外一章 艾伯特最大金主 狀告歐洛克誹謗

民主黨籍的德州州長參選人歐洛克。（Beto O'Rourke競選網頁）

德州州長確定將由共和黨籍的現任州長艾伯特（Greg Abbott），對上民主黨籍的歐洛克（Beto O'Rourke）。不過，艾伯特的最大金主、石油 大亨華倫 （Kelcy Warren）卻在近日狀告歐洛克，主張歐洛克對他的不當發言已經涉及誹謗、毀損名譽。

歐洛克自宣布參選以來，一直緊盯著2021年冬季的斷電事件猛打，期間還曾指稱華倫的公司Energy Transfer在斷電期間不當獲利24億元，還在事後火速捐款100萬元給艾伯特，當作競選州長的資金。但是對於華倫的提告，歐洛克只回以「何足掛齒」（frivolous）。

華倫的訴狀指稱，歐洛克指稱華倫在2021年極地風暴 期間不當謀利，利用賄賂等手段，讓艾伯特暫緩修復電網，並在風暴過後可以捐款的第一時間就給了艾伯特團隊100萬元，「這些言論毫無根據，是惡意中傷」，因此求償100萬元。

歐洛克則是在與記者對談時表示，回顧極地風暴始末，他今天所說的，與過去所說的，都只是跟民眾陳述事實，當大家把點連成線之後，就會發現艾伯特把私人利益置於民眾福祉之上。因此歐洛克說，控告不須掛念，他的立論都出於堅實基礎。