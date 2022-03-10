捐迷彩服到烏克蘭 美退伍軍人獲贊助

退伍軍人艾瑞克莫卡多為烏克蘭製作迷彩服。(Merc Performance Wear網頁)

奧斯汀郊區一位退伍軍人，把自己公司生產的迷彩野戰服捐給烏克蘭 人，他日前上電視宣傳後捐款湧入，他希望藉此讓烏克蘭更有能力對抗普亭 的侵略。

艾瑞克莫卡多(Eric Mercado)曾在美國陸軍服役27年，退伍以後在德州 中部斐特列堡(Fredericksburg)開了一家製造、銷售打獵用迷彩服(camouflage clothing，簡稱camo)的公司，取名為Merc Performance Wear。俄羅斯出兵侵略烏克蘭後，莫卡多認為他可以用他的專長幫助烏克蘭人，他送了30套迷彩服到烏克蘭。

福斯新聞聽到消息以後採訪他，播出以後莫卡多得到許多美國人民捐款資助，他除了製造現有的迷彩服以外，還要為狙擊手(snipers)製造專用的掩蔽裝(ghillie suits)，目前工廠已停止生產原先賣給一般消費者的商品，全力製造送給烏克蘭人的迷彩服。

莫卡多指出，有人與他電話聯繫想跟他合作，但他指出每當有災難發生時，也就有人想從中發一筆災難財，他沒時間去探究這些人的底細，因此拒絕了對方的要求。

普亭顯然低估了烏克蘭的防禦能力和民主國家的團結意志，而烏克蘭人的勇氣讓美國人民相當佩服，許多團體募捐物資送到烏克蘭的鄰邦，協助烏國難民度過難關，又譬如有人向烏克蘭的Airbnb民宿訂房，但沒有去住的打算，只是用這種方式把錢送到烏克蘭人民的手中，Airbnb執行長布萊恩切斯基(Brian Chesky)指出，短短一個多星期已得到超過200萬美元訂房。

專家指出，熱心人士如果想幫助烏克蘭人，不要把錢送到不明底細的募款人士手中，而應該匯給有信譽的組織，譬如聯合國國際兒童緊急救助基金會UNICEF正在募款，讀者可上unicefusa.org瀏覽詳情。