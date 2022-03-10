我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

世報黃頁尋寶 61位得獎名單揭曉

記者封昌明／休士頓報導
味全公司德州區經理李樂罡（左）、頂好廣場管理部經理Beatrice，共同為世界黃頁尋寶大抽獎抽出獲獎的幸運兒。（記者封昌明／攝影）
味全公司德州區經理李樂罡（左）、頂好廣場管理部經理Beatrice，共同為世界黃頁尋寶大抽獎抽出獲獎的幸運兒。（記者封昌明／攝影）

世界日報2022年黃頁電話簿尋寶大抽獎， 3月8日在本報會議室抽出的61名獲獎者，即日起憑駕照或ID至本報休士頓辦事處領獎。 

世界日報德州辦事處工商電話簿抽獎活動，為求公正、公開、公平，特別邀請美國味全德州分公司經理李樂罡和頂好廣場管理部經理Beatrice參與主持。獎項和中獎名單如下：

卡拉OK伴唱機一台 : 何世濠。

味全精品福袋20個 : BESSIE HUNG、ZHAO ZHI XIA、劉潔玲 、羅智芳、張雄勝、LIU YUAN-PING、方陳珊珊、張開沅、戴致安、霍毓津、CHAO CHI  CHUN、TRUONG MARGARITA、ZHAO ZHI JIE、曹美燕、袁國鴻、曹行之、孟滙川、曾永天、蕭朱國麗、卓鈺翔。

食用大米十袋 :  鄭雅文、WU CHIENLI、WU CLINT、吳而立、賴子健、李國慶、巫和愷、方台生、楊文蕙、賴雅菲。

頂好廣場消費抵用券20元十張 : 遲乃積、張錦娟、張伊琪、WU LI-CHIEN、伍婉珠、CHO JAMES、葉兆申、郝淑滿、CHAO WARREN、林佩玉。

百佳超市十元禮券20張 : 侯秀宜、黃哲馨、黃國峻、關偉秀、崔汶娟、唐定人、LING YU-WEI、MIU AARON、DEREK CHEN、UONG ALBERT、盧敏娟、黃資傑、XIAO XIN XIAN、林震霖、WU ROUEN 、萬守齡、郝梅貴、陳恵美、CHENG WAIYEE、陳桂華。

尋寶大抽獎活動辦法是，只要找到2022年世界日報推出的黃頁電話簿內抽獎券，剪下並填妥姓名寄到世界日報，就有機會中獎。已支持這項抽獎活動多年的美國味全德州分公司經理李樂罡表示，美國味全在全美各地都有分公司，這一點與世界日報的創報宗旨非常類似，大家都是以華人社群為主，雙方過去北美各地都曾合作舉辦多次活動，雙方合作愉快，未來也將持續合作。

世界日報休士頓辦事處位在5855 Sovereign Dr. Suite C，Houston, TX 77036。查詢電話 : 713-771-4363。領獎時間是周間上午9時至下午5時。

世界日報 德州 休士頓

上一則

漏計萬張選票 哈里斯縣選務官辭職

下一則

捐迷彩服到烏克蘭 美退伍軍人獲贊助

延伸閱讀

休士頓核發獨棟屋新建許可 全美最多

休士頓核發獨棟屋新建許可 全美最多
德州法官：公衛考量 無證童依法遣返

德州法官：公衛考量 無證童依法遣返
聲援烏克蘭 德州酒吧調製「他X的，普亭」酒

聲援烏克蘭 德州酒吧調製「他X的，普亭」酒
德州農工大學研發改良聯結車自駕系統

德州農工大學研發改良聯結車自駕系統
「與媽媽的美好時光」世報、味全合辦母親節繪畫賽

「與媽媽的美好時光」世報、味全合辦母親節繪畫賽
德州兩黨州長初選出爐 艾伯特11月對決歐洛克

德州兩黨州長初選出爐 艾伯特11月對決歐洛克

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴