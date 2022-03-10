世報黃頁尋寶 61位得獎名單揭曉

味全公司德州區經理李樂罡（左）、頂好廣場管理部經理Beatrice，共同為世界黃頁尋寶大抽獎抽出獲獎的幸運兒。（記者封昌明／攝影）

世界日報 2022年黃頁電話簿尋寶大抽獎， 3月8日在本報會議室抽出的61名獲獎者，即日起憑駕照或ID至本報休士頓 辦事處領獎。

世界日報德州 辦事處工商電話簿抽獎活動，為求公正、公開、公平，特別邀請美國味全德州分公司經理李樂罡和頂好廣場管理部經理Beatrice參與主持。獎項和中獎名單如下：

卡拉OK伴唱機一台 : 何世濠。

味全精品福袋20個 : BESSIE HUNG、ZHAO ZHI XIA、劉潔玲 、羅智芳、張雄勝、LIU YUAN-PING、方陳珊珊、張開沅、戴致安、霍毓津、CHAO CHI CHUN、TRUONG MARGARITA、ZHAO ZHI JIE、曹美燕、袁國鴻、曹行之、孟滙川、曾永天、蕭朱國麗、卓鈺翔。

食用大米十袋 : 鄭雅文、WU CHIENLI、WU CLINT、吳而立、賴子健、李國慶、巫和愷、方台生、楊文蕙、賴雅菲。

頂好廣場消費抵用券20元十張 : 遲乃積、張錦娟、張伊琪、WU LI-CHIEN、伍婉珠、CHO JAMES、葉兆申、郝淑滿、CHAO WARREN、林佩玉。

百佳超市十元禮券20張 : 侯秀宜、黃哲馨、黃國峻、關偉秀、崔汶娟、唐定人、LING YU-WEI、MIU AARON、DEREK CHEN、UONG ALBERT、盧敏娟、黃資傑、XIAO XIN XIAN、林震霖、WU ROUEN 、萬守齡、郝梅貴、陳恵美、CHENG WAIYEE、陳桂華。

尋寶大抽獎活動辦法是，只要找到2022年世界日報推出的黃頁電話簿內抽獎券，剪下並填妥姓名寄到世界日報，就有機會中獎。已支持這項抽獎活動多年的美國味全德州分公司經理李樂罡表示，美國味全在全美各地都有分公司，這一點與世界日報的創報宗旨非常類似，大家都是以華人社群為主，雙方過去北美各地都曾合作舉辦多次活動，雙方合作愉快，未來也將持續合作。

世界日報休士頓辦事處位在5855 Sovereign Dr. Suite C，Houston, TX 77036。查詢電話 : 713-771-4363。領獎時間是周間上午9時至下午5時。