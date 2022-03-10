漏計萬張選票 哈里斯縣選務官辭職

哈里斯縣選務官Isabel Longoria辭職，為初選延誤計票負責，但面對5月舉行的複選，兩黨仍然爭論不休。（ABC）

因為日前的初選計票出現延誤，哈里斯縣選務官Isabel Longoria 8日決定請辭。但面對5月還要舉行的複選，哈里斯縣府只決定盡快找到新任選務官，而不是依照共和黨 人所要求，將選務工作重新由縣書記官與縣估值官共同負責。

哈里斯縣換用新的投票 系統，雖然是開票 延誤的主因之一，但是Isabel Longoria的行事風格卻也讓民怨升級。許多民眾在8日的縣政委員會上衝著Isabel Longoria而來，抱怨她太過自以為是，彷彿是個錯過門禁時間的16歲女孩，胡謅一堆根本沒人信的藉口。

縣委會在Isabel Longoria請辭後，決議由第三方顧問，找出新投票系統到底哪裡出了問題，畢竟哈里斯縣錯過開票最後期限，而且漏計了超過1萬張選票。曾經負責過2020年大選計票的Chris Hollins表示，新的開票系統理應是最好的，但是第一次計票卻漏計了選票，縣府必須得知道問題出在哪裡。

雖然民主黨人一般認為新的投票系統不錯，但是共和黨人卻不接受，特別是單獨成立選務官辦公室，從一開始就是個錯誤，他們寧可不要選務官，回到縣書記官與估值官共同負責選務的舊規。