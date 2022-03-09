德州人語／澤倫斯基從網紅英雄到真英雄

澤倫斯基 在一個月前可能並不算一個合格的政治家，頂多是一個政治新手。但他在短短的一個月內，成了全世界許多民眾心目中的英雄。

烏克蘭 的歷史上不太有英雄出現。烏國政界的腐敗根深柢固，不僅有歐洲和俄羅斯的撕扯，還有國內寡頭勢力操控，想要選出一個能代表人民的總統，難上加難，烏克蘭人民多少次被其領袖「拋棄」過。而澤倫斯基在戰爭打響後，沒有逃離基輔而是繼續堅守在首都，尤其如此一場力量懸殊的戰爭，已足以讓烏克蘭人感動。更何況他還一直在採取各種行動，鼓舞和團結人民的士氣。即使在戰前長期批評澤倫斯基的烏克蘭一家媒體總編輯，也公開表示即使澤倫斯基有眾多的問題，但在此時，他的確是個稱職的領袖。

俄羅斯的網絡信息宣傳戰一向強勢，尤其對普亭的領袖形象設計，這次烏克蘭也不甘示弱。在西方國家的社交媒體上，被廣泛傳播的澤倫斯基穿著軍服的照片，為其網羅了無數西方網民的心；而相比普亭與自己的國防部長開會時相距長桌的最兩端，或訓斥自己外長的視頻在網上流傳，強人形象反而「勸退」西方網民。

倒是澤倫斯基與自己國防部長開會時，兩人搭肩自拍，或不時上傳手機自拍視頻等，其親切形象更能籠絡西方民眾的好感。就連他以往當喜劇演員時，裸露出鏡的搞笑視頻，都讓他的形象更加真實。

不過，澤倫斯基穿著軍裝的系列照片是2021年巡視軍隊時的舊照；在推特上瘋傳，甚至被烏克蘭國防部官號轉發的，所謂烏克蘭空軍與俄軍纏鬥的視頻，也實際是早先演習時的舊視頻。

誠然，澤倫斯基是一名專業演員，但其實各國的政客誰又不是呢？不管是公關作秀還是宣傳戰，澤倫斯基的「英雄」形象已經立起來了，西方國家的民眾已經一邊倒地同情烏克蘭。

這可以為烏克蘭帶來現實的好處。歐洲從一開始偏向綏靖的態度，越來越多力量支持烏克蘭。短短一個月後，歐洲議會現今已一面倒呼籲歐盟 機構盡力授予烏克蘭歐盟候選國地位，歐盟委員會主席明確支持烏克蘭加入歐盟，法德波三國發表聲明支持北約與其國防合作。歐洲國家態度變化如此迅速，和其國內選民的施壓是密不可分的，而這些積極支持烏克蘭的民意，大都是澤倫斯基透過網絡而「籠絡」的人心。

烏克蘭的地緣環境，注定它必將成為被兩股勢力拉鋸的中心。想要從中兩面討好，它又不夠小；想要獨立自主對抗，它又不夠大。而澤倫斯基的網絡公關不只是讓他成為「網紅英雄」，說不定還為烏克蘭尋找到了一條特別的生路。從這個角度而言，他或許真的可以成為拯救烏克蘭人民的英雄。