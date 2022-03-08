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聲援烏克蘭 德州酒吧調製「他X的，普亭」酒

編譯組／綜合報導
達拉斯酒吧別調製「他X的，普亭」酒類飲料，聲援烏克蘭。(Fox4電視台截圖)
達拉斯酒吧別調製「他X的，普亭」酒類飲料，聲援烏克蘭。(Fox4電視台截圖)

為表達對烏克蘭支持，德州達拉斯橡樹草原（Oak Lawn） Alexander's酒吧，特別調製一種藍色和黃色，名為「他X的，普亭」（F*** Putin Shot）特調酒類飲料，表達聲援烏克蘭，譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）行為。

FOX 26電視台報導，酒吧中，Alexander's老闆Lee Daugherty正談論一個讓烏克蘭人知道北德州人與他們站在一起的想法。

「這是關於團結的舉動」，他說，「我們需要想出一個黃色與藍色的特調。」他們並在其社交媒體上，介紹了該種特調飲料。但他也補充道，「一杯酒，不會阻止這場戰爭，橡樹草原市一家酒吧，也無法阻止戰爭」。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）於推特上呼籲德州餐館、零售商下架所有俄羅斯產品後，德州餐館協會（Texas Restaurant Association）主席Emily Williams Knight說，「我們接到許多會員電話，他們詢問能做點什麼，能提供什麼幫助。」

奧斯汀市中心的一家餐廳俄羅斯之家（Russian House）最近更名。

Knight說，「我們已看到餐館開始採取行動，審視那些俄羅斯商品，特別是從俄羅斯進口的商品。」但她說，僅因名稱中有俄語，並不意味著產品在俄羅斯製造。例如伏特加很容易成為目標，但許多看來是俄羅斯的瓶子，實際上並非來自俄羅斯。

Daugherty說，Alexander's只使用一種俄羅斯製造的酒，但現在會停止提供。「作為一家小企業、個人，也許作為社區，大家能團結一致，表達他們能對烏克蘭人們做的一切。」

俄羅斯 德州 烏克蘭

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