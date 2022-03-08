陳榮和畫展 看台灣變遷與消逝風土 5月7日起休士頓展出
休士頓中央圖書館年度「亞裔傳統月」畫展，今年自5月7日起將展出台灣水彩畫家陳榮和作品。去年台北市與休士頓市締結姊妹市60周年，雙方在市府大廳以視訊方式再次締約時，陳榮和女兒陳意欣捐贈已故父親的畫作「圓山大飯店」給休士頓市政府以兹紀念。
將展出的作品包括台北市立美術館及高雄市立美術館所典藏的陳榮和作品複製畫。陳榮和的畫作以描繪台灣各地風景為主題，展出除了可欣賞優美的畫作，並讓主流社會藉由畫作一窺寶島美麗的風情，僑胞也可紓解思鄉情懷。
展覽也將以陳榮和在1970年代的一套環島觀光風景水彩畫明信片共16張 (即台灣16個縣市)，對比約50年前後的發展，帶出台灣現今各地的代表性產業。因此，同時可看到今日台灣各地強大的產業，達到宣傳台灣產業及觀光的目標。
陳榮和早年以多樣的畫風百變的色彩描繪美麗的寶島。因工作的關係早年即足跡遍布全台，記錄台灣南北的風土。他以英國正統水彩技法見長，晚期畫作則呈現出野獸派的風格。
陳榮和先生（1928-2005）於1950年以水彩及素描第一名畢業於師範大學美術系第一屆，是台灣第一代本土大學美術教育養成的水彩畫家。師承廖繼春（油畫），張義雄（素描），馬白水（水彩），溥心畬老師教國畫。曾入選省展、台陽展、教員美展等。自1973年起，作品連續11次入選日本水彩畫會，並在東京都美術館展出。台北市立美術館、高雄市立美術館、順義台灣美術館、日本丸紅商社、台北馬階醫院、唐榮鐵工廠等都收有他的作品。
陳榮和以描繪台灣各地風景為主題，除了許多耳熟能詳的名勝古蹟之外，其實他更鍾情於描寫一般民眾生活起居的場景，以及台灣經濟起飛時期，各種在時代交替中逐漸消失的事物，例如農村凋零都市化的過程、都市景觀新舊交錯的現場。他善於處理亂中有序的場景，例如：他眼中風情萬種的偏鄉陋巷，凌亂但充滿生命力的碼頭船隻、建築工地、菜市場等。 還有不復再見的景觀如：高雄拆船以及台北圓環等，這些原本在地沉鬱的日常，在他的筆下都變得多姿多采，趣味橫生。
1989年美國之旅後，潛藏已久的視角突破了以往的規範，構圖色彩熱情繽紛，顯現出野獸派的風格，甚至有些水彩作品看起來更像油畫。2000年後的作品更恣意不羈，是畫家本身對景物主觀情緒的投射，也是技法純熟收放自如的表徵。
畫展位在休士頓中央圖書舘一樓大廳展示區（500 McKinney St, Houston, TX 77002）；展期從5月7日至7月28日。5月20日下午2時至4時舉辦開幕典禮。
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