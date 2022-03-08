陳榮和畫展 看台灣變遷與消逝風土 5月7日起休士頓展出

陳意欣與父親的畫作。（陳意欣提供）

休士頓 中央圖書館年度「亞裔傳統月」畫展，今年自5月7日起將展出台灣水彩畫家陳榮和作品。去年台北市與休士頓市締結姊妹市60周年，雙方在市府大廳以視訊方式再次締約時，陳榮和女兒陳意欣捐贈已故父親的畫作「圓山大飯店」給休士頓市政府以兹紀念。

將展出的作品包括台北市立美術館 及高雄市立美術館所典藏的陳榮和作品複製畫。陳榮和的畫作以描繪台灣各地風景為主題，展出除了可欣賞優美的畫作，並讓主流社會藉由畫作一窺寶島美麗的風情，僑胞也可紓解思鄉情懷。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（左四）推崇陳榮和畫作。（陳意欣提供）

展覽也將以陳榮和在1970年代的一套環島觀光 風景水彩畫明信片共16張 (即台灣16個縣市)，對比約50年前後的發展，帶出台灣現今各地的代表性產業。因此，同時可看到今日台灣各地強大的產業，達到宣傳台灣產業及觀光的目標。

陳榮和早年以多樣的畫風百變的色彩描繪美麗的寶島。因工作的關係早年即足跡遍布全台，記錄台灣南北的風土。他以英國正統水彩技法見長，晚期畫作則呈現出野獸派的風格。

陳榮和先生（1928-2005）於1950年以水彩及素描第一名畢業於師範大學美術系第一屆，是台灣第一代本土大學美術教育養成的水彩畫家。師承廖繼春（油畫），張義雄（素描），馬白水（水彩），溥心畬老師教國畫。曾入選省展、台陽展、教員美展等。自1973年起，作品連續11次入選日本水彩畫會，並在東京都美術館展出。台北市立美術館、高雄市立美術館、順義台灣美術館、日本丸紅商社、台北馬階醫院、唐榮鐵工廠等都收有他的作品。

陳榮和以描繪台灣各地風景為主題，除了許多耳熟能詳的名勝古蹟之外，其實他更鍾情於描寫一般民眾生活起居的場景，以及台灣經濟起飛時期，各種在時代交替中逐漸消失的事物，例如農村凋零都市化的過程、都市景觀新舊交錯的現場。他善於處理亂中有序的場景，例如：他眼中風情萬種的偏鄉陋巷，凌亂但充滿生命力的碼頭船隻、建築工地、菜市場等。 還有不復再見的景觀如：高雄拆船以及台北圓環等，這些原本在地沉鬱的日常，在他的筆下都變得多姿多采，趣味橫生。

1989年美國之旅後，潛藏已久的視角突破了以往的規範，構圖色彩熱情繽紛，顯現出野獸派的風格，甚至有些水彩作品看起來更像油畫。2000年後的作品更恣意不羈，是畫家本身對景物主觀情緒的投射，也是技法純熟收放自如的表徵。

畫展位在休士頓中央圖書舘一樓大廳展示區（500 McKinney St, Houston, TX 77002）；展期從5月7日至7月28日。5月20日下午2時至4時舉辦開幕典禮。