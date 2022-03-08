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議員羅伊斥拜登 強制接種是暴政

編譯組／綜合報導
契普羅伊在受訪疾呼強迫人民接種疫苗是暴政。(Chip Roy臉書)
契普羅伊在受訪疾呼強迫人民接種疫苗是暴政。(Chip Roy臉書)

德州的共和黨國會眾議員契普羅伊(Chip Roy)上電視大聲疾呼，要求美國國民正視暴政殘害無辜平民、侵犯自由民主的慘況，但他所說的受害者不是烏克蘭百姓，指責的也不是普亭。

羅伊4日(周五)晚間接受保守媒體福斯新聞(Fox News)採訪時，痛斥暴政給世界帶來的禍害，眾多無辜人民無謂的送命，暴虐政府剝奪國民的自由，毀壞民主制度。他接著指出，美國人民固然應該關心俄羅斯侵略烏克蘭的時事，但發生在美國的暴政比侵烏戰爭更嚴酷，人民被拜登政府強迫打COVID-19疫苗，許多人因為打了疫苗喪命，政府更誣指這些無辜的人是因為拒打疫苗染上新冠病毒而死，而罪魁禍首就是佛奇醫師(Dr. Anthony Fauci)。

那天稍早羅伊先在社群媒體上把烏克蘭和強制打疫苗做連結，他指出許多美國人為烏克蘭祈禱，給烏克蘭人民提供援助，但大家是否忘記了美國人民正遭受疫苗暴政的侵害？上周羅伊與眾議院中也持反疫苗立場的同黨史考特培瑞(Scott Perry，賓州眾議員)，聯名向參議院少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)和眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)發公開信，信中指出有些人認為俄國入侵烏克蘭是當前的大事，但事實上更重大的人權侵犯事件是拜登政府強迫國民打疫苗。

2月24日俄羅斯出兵烏克蘭之後，羅伊隨即發表意見，指出普亭啟動「軍事行動」(military operations)並不是瘋狂自我主義者(maniacal egotist)一時心血來潮的靈感，基本的原因是拜登在國際舞台上的軟弱以及西方世界愚蠢的能源政策，最後造成了眼前嚴重的後果。

疫苗 烏克蘭 拜登

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