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涉謀殺潛逃 2女自柬埔寨引渡德州

編譯組／綜合報導
涉一樁命案的尼娜馬拉諾(右) 和麗莎戴克斯，自柬埔寨引渡回美受審。(達拉斯縣立監獄檔案照)
涉一樁命案的尼娜馬拉諾(右) 和麗莎戴克斯，自柬埔寨引渡回美受審。(達拉斯縣立監獄檔案照)

涉嫌在2020年10月，以刀刺死從西雅圖來達拉斯訪友女子的兩名女嫌，棄保潛逃兩個月後在柬埔寨(Cambodia)遭逮捕，近日內將被遣送回達拉斯受審，而且如今罪加一等。

2020年10月，23歲的瑪莉瑟拉瓦德茲(Marisela Botello Valadez)從西雅圖到達拉斯訪友，某天晚上她單獨去夜總會喝酒玩樂，然後就消失無蹤，她的朋友打電話報警以後，達拉斯市警局在調查中發現，失蹤人遺留下的手機中曾和三個人互送訊息，因此鎖定那兩女一男，但因為沒有證據，當時無法將三人逮捕。

一直到2021年3月下旬，瓦德茲的遺骨，才被人在達拉斯東南邊約20哩威爾默市(Wilmer)的森林中發現，法醫驗屍指出她是被刀刺死。警方隨即就宣布破案，逮捕了那兩女一男：現年50歲的尼娜馬拉諾(Nina Marano) 、58歲的麗莎戴克斯(Lisa Dykes)、32歲的查爾斯貝爾川(Charles Anthony Beltran )，三人都被控謀殺罪名。

兩名女嫌馬拉諾和戴克斯各以50萬元交保候審，2021年聖誕節那天，兩人在同一個地點把鎖在腳踝上的GPS追蹤器鋸斷，並隨即消失無蹤，聯邦調查局也介入調查，發現兩人已經離開美國。執法單位宣布，日前柬埔寨警方通知已將兩名女子逮捕，並將在近日內把兩人引渡回美國。

西斯哈里斯(Heath Harris)是戴克斯的辯護律師，他希望大眾不要因為戴克斯和馬拉諾潛逃出國就認定她們是畏罪，她們是因為要和警方合作給貝爾川定罪，因而貝爾川可能設法要把她們殺人滅口，兩位女子因為想要保命才出此下策。

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