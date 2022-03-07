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高科技車輛電子功能多 賣車前切記清除連線功能

編譯組／綜合報導
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

高科技車輛的「連線」功能固然給人許多方便，但也成為隱私顧慮，休士頓車輛科技專家托瑞斯(Juan Guevara Torres)教導賣車人，如何洗清車上的個人資訊。

越新的車電子功能越多，所以車子跟手機、電腦一樣要防範個資被人不當取用。托瑞斯指出，要把車子賣掉之前，應該先把個資洗清，以免給歹徒可乘之機，車庫門的開門遙控器(garage door opener remote)功能可以設在車子上，要賣掉之前要把「配對」(pairing)解除，否則買家如果別有用心，可以輕易進入車庫然後登堂入室。

為了不碰手機就可接電話，車子上有藍牙(bluetooth)裝置，記憶體中儲存著可連線的手機號碼，車主應該把藍牙配對表上的每個手機號碼都刪掉。

許多車廠提供緊急聯絡功能，訂購者可以在意外發生時只按一個鍵就得到救援，譬如通用汽車(General Motors)的OnStar就是一例，賣車之前可以按那個鍵，告訴接聽的人把個資刪除。如果有訂購衛星廣播服務(satellite radio)，那上面也有一些個人資訊，應該向服務機構取消訂閱，或把服務轉到另一輛車上，這樣也可以避免為賣掉的車繼續付月費。

車輛導航系統(vehicle navigation system)上有極多的資訊，譬如自己的住址一定在上面，親戚朋友家、常去之處的地址也會存在上面，所以賣車之前要啟動這個功能，找到「洗清所有資訊」的選項，最後並確定個資都已清除。每家製造廠的清除方式大致都相同，但也會有些差異，所幸車主手冊(owner's manual)裡都寫得很清楚，依照指示做就可完成目標。

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