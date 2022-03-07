德州農工大學研發改良聯結車自駕系統

自駕卡車的外觀與駕駛座。（德州農工大學）

德州 自從2017年通過自駕車 輛法規後，就成為各家自駕車廠的樂園 。除了一般的小客車選在德州測試，現在連聯結車公司都想在德州測試自駕功能，Aurora與Waymo甚至已經在I-45的達拉斯至休士頓路段開始實測。

但是真正精密的研發基地其實是德州農工大學占地3000英畝的實驗基地，因為德州農工的技術與設備之精良，希望更上層樓的Embark因此找上他們，希望加快自駕聯結車的開發速度。

自駕卡車的外觀與駕駛座。（德州農工大學）

主持研發計畫的學者Srikhanth Saripalli指出，自駕汽車就是未來趨勢，而德州法規又對自駕車輛非常友善，把德州當成自駕車輛的實驗場再自然不過了。他強調，既然卡車司機缺得凶，而且又有供應鏈斷裂的問題，加速自駕聯結車的研發非常合理。

Srikhanth Saripalli受訪時向KHOU電視台展示了德州農工現有的設備，包括改良中的光學雷達系統，比美世界級的感知器與攝影鏡頭，以及GPS導航系統。他說，這些就是自駕聯結車的骨幹了，等到它們全都改良完畢，就能安全地上路實測了。

除了之前提到的種種因素，加速自駕聯結車的原因還有一個，那就是開卡車真的是份辛苦又危險的工作，那為何不讓機器代勞呢，Srikhanth Saripalli說。但他還是強調，安全第一，因此德州農工的自駕水平必須達到人類優良駕駛的等級，甚至更好，不過現在上路還嫌太早。