奧斯汀學區爆教職員辭職潮 兒童、青少年教育前景堪憂

奧斯汀學區新公布的數據指出，教職員爆發辭職潮。(Austin ISD網頁)

奧斯汀學區 (Austin ISD)新公布的數據指出，教職員爆發辭職潮，而這個現象普遍發生在德州 各地，令人對德州兒童與青少年的教育前景擔憂。

布朗文梅瑞特(Bronwyn Merritt)在奧斯汀學區擔任老師已有十多年，去年12月校長找她開會，把州政府的新規定告訴她，接著她就辭職了。她表示教書從來沒有像現在這樣艱困，因為疫情導致的學習中斷，使得學測不及格的比例大增，校長告訴她：新的州法要求老師給不及格的學生額外30小時的授課時間。

梅瑞特指出，州府官僚只把新規定硬加在老師身上，沒有考慮到30小時的額外時間怎麼來，也沒有提供教材或支援，因此她辭職另外找別的工作。在學區發布的數據中，不只是老師大批辭職，連校車司機(school bus driver)、自助餐廳員工(cafeteria food worker) 、清潔工(custodian)也都不願繼續在學校工作，本學年至今辭職人數比往年同期增加34%。

學區指出，給學測不及格的學生額外輔導，學區有給老師發補習津貼(tutoring fee)，老師可以在早晨正式上課前或下午放學後做補習。梅瑞特則指出，她是有家有孩子的人，放學以後要回家照顧孩子、督導功課、準備晚餐，她沒有時間給學生補習，更何況補習津貼比正常鐘點費少。

德州各地學區已成政治鬥爭的新戰場，保守勢力大舉入侵學委會(school board)，反口罩、反疫苗 聲浪暴升，日前北德州科利維爾初中(Colleyville Middle School)一位老師在走廊上與同事討論，指出保守基督徒反疫苗的主張太無知，這些人應該染上疫苗死掉，這段談話被人偷錄傳給保守廣播節目主持人，視頻在網路上傳播後，學區給這位老師放行政假，但那名老師根本不願抗爭，在次日向學區辭職甩頭而去。