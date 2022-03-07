第2屆「恆豐銀行盃」攝影大賽 開跑

第二屆「恆豐銀行盃」攝影大賽開跑。（恆豐銀行提供）

自去年開始每年一度的「恆豐銀行盃」攝影 大賽，3月7日起開始接受參賽作品，截止日期為5月8日。

「恆豐銀行盃」攝影大賽，主旨在於徵集優秀的作品收錄於恆豐銀行的月曆的同時，加強企業與社區的緊密聯繫。去年的第一屆恆豐銀行盃攝影大賽成功舉行，受到廣大民眾的喜愛與好評，所有得獎作品都印在今年的桌曆上，讓所有獲獎作品的拍攝者興奮不已。

2023年為恆豐銀行建行25周年，此次大賽即以恆豐銀行大樓外景彩色攝影為主題。今年的攝影大賽將沿用去年的評選模式，繼續開設網路投票 和現場評選兩種方式。相關評審將由主辦方、專業攝影人士及相關協辦人員組成，對每幅作品採取現場打分制，分數高者勝出。本次大賽將現場評選出9幅優秀作品，每幅將獲得獎金200元。同時也將繼續採用網上投票的方式，評出本次大賽「網路人氣獎」 一名，將獲得獎金200元。所有參賽者將獲得恆豐銀行精美禮品一份。

為使攝影愛好者能夠籍此機會拍出較好的建築攝影作品，恆豐銀行將邀請休士頓 攝影老師舉辦「城市建築攝影技巧」和「建築攝影後期製作技巧」兩場主題攝影講座活動，講座時間及地點另行公布。

本次大賽歡迎休士頓當地的攝影師及攝影愛好者參加，即日起開始報名。作品請電郵至 [email protected] 或致電恆豐銀行713-596-2888 向Jennifer Zhou 或Ivy Tang 索取報名表及比賽規則說明。