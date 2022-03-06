奧斯汀男隨俄軍侵烏 自稱「東巴斯牛仔」

54歲奧斯汀居民羅素班特利自稱陪同俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。(Twitter/Borzou Daraghi)

54歲奧斯汀居民羅素班特利(Russell Bonner Bentley)，從2014年起就在烏克蘭 東部進行顛覆烏國政府活動，他目前正陪同俄羅斯 軍隊入侵烏克蘭，他自稱為「東巴斯牛仔」(The Donbas Cowboy)。

初看到班特利的人絕對不會聯想到他是游擊隊員，他滿頭白髮、一臉肥肉、戴著一頂皺巴巴的破帽，比較像快退休的農場工人。2月28日他在YouTube上所放的視頻中，表示自己正與俄國大軍一起向烏克蘭挺進，並稱讚那浩浩蕩蕩的軍勢。他也知道他在網路上的形象並不漂亮，有人形容他是「那個只有在感恩節晚餐上現身的怪叔叔，他現在到烏克蘭了」。

他三年前接受德州月刊訪問時，指出他原本是一名樹藝師(arborist)，他在2014年瀏覽到俄羅斯的網路資訊，其中指出納粹 黨(Nazis)勢力在烏克蘭政府中抬頭，他立志要幫俄國消滅掉這批法西斯主義(Fascism)政客，遂在那年12月抵達烏克蘭東邊靠俄羅斯的東巴斯地區(Donbas region)，與親俄的勢力結交，進行顛覆烏克蘭政府的活動。

他的YouTube視頻很快就得到100萬次閱覽，他指出俄羅斯目前只動用了10%的兵力，但很快就會大舉增兵，不消多久就可以把烏克蘭從納粹黨手中全面解放。他的視頻被推特帳戶@BadWeaponTakes轉發後，許多人發表意見，一名網友說，等到戰鬥開始，他心臟病發作的時候，附近找不到醫院，他就會後悔莫及了。

另一名網友說，烏克蘭的軍隊和民兵，應該把他列上清剿名單，誰獵得這隻肥豬，不論是生擒或是格殺，都應該得到重賞。有人建議他做好心理準備，情況不對時馬上服毒自盡，否則被烏克蘭人活捉，會遭到千刀萬剮的酷刑伺候。