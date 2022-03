元臣訴訟團隊 EB-5欺詐案維權大獲全勝

元臣訴訟律師團隊的強大勝訴實力,在德州法院針對秦臻(Nick Zhen Qin 或 Nick Qin)和秦梅(Elina Qin)夫婦及下屬十家公司罪名成立。(取材自臉書)

2021年7月,以元臣國際律師事務所訴訟律師Henna Ghafoor、李亞歐律師和元臣創始管理合夥人陳帆律師為核心的訴訟團隊,代表原告EB-5投資移民 楊姓女士,在德州 法院針對秦臻(Nick Zhen Qin或Nick Qin)和秦梅(Elina Qin)夫婦及下屬十家公司共謀EB-5欺詐案維權,大獲全勝。

秦臻所屬十家公司分別為(吉隆坡國際保險服務公司KL International Insurance Services, Inc、吉隆坡旅遊集團有限公司 KL Tours Group, Inc.、秦多姆有限責任公司Qindom, LLC、里弗斯通旅遊公司Riverstone Tours, Inc、中美專業旅行社(亞特蘭大)有限公司US-China Professional Travel & Tours (Atlanta), Inc.、美中專業運輸公司US China Professional Transportation, Inc、阿倫戴爾集團有限責任公司Arendelle Group, LLC、阿倫戴爾管理公司Arendelle Management, Inc、美中專業旅遊(紐約)有限責任公司 US China Professional Tours (New York), LLC;和美中職業巡迴賽(新澤西)有限公司)us-China Professional Tours (New Jersey), Inc. 統稱「被告」,在共謀EB-5欺詐案中涉及欺詐違法行為受到嚴厲的判決。

元臣律師團隊自受理此案起,對案情進行證據收集、精準定性和專業審理,代表客戶起訴被告以誤導性信息和虛假陳述來騙取投資人的信任和投資款項,並私吞投資人的投資款項,導致投資移民申請人在美身分和資金的雙重重大損失。

2021年6月22日德州法庭正式開庭審理此案,歷經長達多天的庭審,陪審團最終於7月2日一致裁定被告違反合同、欺詐、通過失實陳述進行欺詐、侵權干涉和違反投資人權益、同謀、非法受益等罪名成立,判定被告賠償原告楊姓女士總計900萬美元。

日前,原告楊姓女士通過法庭的最終判決,已成功追回其投資的一些房產和車產,以減少其損失。至此,元臣EB-5律師團隊代表受害人楊姓女士的EB-5維權訴訟案大獲全勝。同時,德州法庭對被告秦臻、秦梅夫婦的欺詐違法行為做出了嚴厲的判決。此案過程中,全面展示了元臣訴訟律師團隊的強大勝訴實力。

隨著早期EB-5投資移民項目開始進入投資返還期,近年來美國各地不斷爆出EB-5欺詐和糾紛案件。元臣律師在此呼籲EB-5項目投資人,在投資過程中需高度警惕項目方、區域中心、或者項目公司負責人惡意欺詐、串通、虛構並誇大項目利潤、違反商業計劃使用投資款、挪用揮霍投資款等違法行為,並且在投資失敗時,第一時間諮詢專業的律師,捍衛自身的尊嚴與權益。

