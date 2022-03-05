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休士頓台大校友會傳承 丁偉倫接任會長

【休士頓訊】
2021年卸任團隊合影，在疫情期間為校友會帶來精彩的一年。左至右：洪紹喜、劉俊彥、戴珮青、李秉謙、丁偉倫、辜千慈、李亞珊、李尉溱、陳偉民、林玥妘。（台大校友會提供）
2021年卸任團隊合影，在疫情期間為校友會帶來精彩的一年。左至右：洪紹喜、劉俊彥、戴珮青、李秉謙、丁偉倫、辜千慈、李亞珊、李尉溱、陳偉民、林玥妘。（台大校友會提供）

休士頓台大校友會於2022年2月26日(週六)舉辦會員年度大會暨交接典禮，地點在中華文化中心體育館 (Chinese Community Center)。當日與會校友和親友逾百人，現場進行會務報告、選舉交接和歡樂抽獎，與在地台大人互動聯歡、交換祝福。

2022年新任理事團隊以及貴賓合影。左至右: 林宣文、陳治綱、李秉謙、僑教中心副...
2022年新任理事團隊以及貴賓合影。左至右: 林宣文、陳治綱、李秉謙、僑教中心副主任黃依莉、會長丁偉倫、史坦福市副市長譚秋晴、駐休士頓科技組組長游慧光、台大北美校友會聯合會會長劉志忠、戴珮青、張雅美、洪紹喜、陳偉民。（台大校友會提供）

年會當天經文處科技教育組組長游慧光、僑教中心副主任黃依莉、北美台大校友會聯合會會長劉志忠、斯坦福市 (Stafford副)市長譚秋晴、中華文化華中心執行長華啟梅，美南大專校聯會會長許健彬，以及2021年海外傑出青年得獎者周浩恩等多位貴賓皆到場支持、參與盛會。

卸任、新任團隊與現場佳賓大合照。（台大校友會提供）
卸任、新任團隊與現場佳賓大合照。（台大校友會提供）

主持人陳偉民和林玥妘溫馨開場後，會長辜千慈致詞感謝校友們在疫情期間對校友會的支持，並邀請台灣大學校長管中閔透過影片向海外校友拜晚年。管中閔除肯定休士頓台大校友會成立44年來對當地所發揮的影響力和對校友的凝聚力，也感謝過去一年現任團隊的付出以及對新團隊的期許。

管中閔校長向休士頓校友們祝福。（台大校友會提供）
管中閔校長向休士頓校友們祝福。（台大校友會提供）

北美各處台大校友會，達拉斯前會長葉惠慈、北加州會長王寬彬以及芝加哥會長居維萊，均以祝福影片分享合作經驗並祝賀。總結2021年會務後，前會長吳而立宣布新理事會成員的當選：新會長丁偉倫、副會長李秉謙、秘書長陳偉民、財務長洪紹喜以及理事戴珮青、張雅美、林宣文及陳治綱。新會長丁偉倫表示，過去幾年來和校友會共同成長，帶來許多人生的精彩瞬間。2022年，他將秉持本心與新任理事會共同為大休士頓的校友服務。

年會義工團隊協助報到櫃台。（台大校友會提供）
年會義工團隊協助報到櫃台。（台大校友會提供）

今年在經文處、台大校友們和企業共同贊助下，校友會準備豐富的抽獎獎項，也順利發行休士頓台大校友會雙年刊，收錄疫情期間校友會的活動集錦和校友們的見聞，歡迎校友會員索取紙本和通訊錄 (2022年會費5元)。年會同步發布兩款獨家設計的虎年旅行吊牌供選購，台灣製作，限量供應，意者請洽校友會，Email: [email protected]

休士頓 疫情 加州

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