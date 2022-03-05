選務爭議 共和黨痛批縣長用人不當

共和黨哈里斯縣黨部主席Cindy Siegel(前)，要求哈里斯縣選務官Isabel Longoria下台。（KHOU）

休士頓所在的哈里斯縣的初選開票 爭議越演越烈。共和黨 人不僅要求哈里斯縣選務官Isabel Longoria下台，連縣長伊達戈（Lina Hidalgo）也被波及，遭評為無能主持縣政。

共和黨人先是在2日晚間聲請法院介入，查扣全部選票，並法院監督開票過程，不過法官最後駁回，但開票作業已經中斷兩小時。

接著共和黨哈里斯縣黨部主席Cindy Siegel 3日上午開記者會，痛批Isabel Longoria資格不符，不足以承擔哈里斯縣的選務工作，並將矛頭指向伊達戈，稱她選了不當的人擔任選務官，才會導致這場災難。

Isabel Longoria的個人網頁顯示，她曾擔任過選舉幕僚與休士頓地區的選務人員，學士學位為社會學，碩士為公共關係。她本人並未回應，但幕僚指出，選務官的責任就是持續改進投票 機制，並讓每個人都能投票。

不過選務官員也向休士頓KHOU電視台承認，這次初選因為採用新的機器，因此出現一些技術問題，因此必須改用人工計票，因此導致開票時間耽誤，但是最後仍在3日凌晨完成開票。

縣長伊達戈也未直接回應共和黨的批評，但透露她會等候「更為全面的檢討報告出爐，包括州、地方與政黨層級」。民主黨哈里斯縣黨部主席Odus Evbagharu則呼籲各方冷靜，不要無謂擴大爭端。先前曾經批評哈里斯縣開票過慢的州務卿John B. Scott則說，延誤多數是因為技術問題，整體投票機制不需要全面大修。