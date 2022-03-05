我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

選務爭議 共和黨痛批縣長用人不當

編譯組／綜合報導 
共和黨哈里斯縣黨部主席Cindy Siegel(前)，要求哈里斯縣選務官Isabel Longoria下台。（KHOU）
共和黨哈里斯縣黨部主席Cindy Siegel(前)，要求哈里斯縣選務官Isabel Longoria下台。（KHOU）

休士頓所在的哈里斯縣的初選開票爭議越演越烈。共和黨人不僅要求哈里斯縣選務官Isabel Longoria下台，連縣長伊達戈（Lina Hidalgo）也被波及，遭評為無能主持縣政。 

共和黨人先是在2日晚間聲請法院介入，查扣全部選票，並法院監督開票過程，不過法官最後駁回，但開票作業已經中斷兩小時。

接著共和黨哈里斯縣黨部主席Cindy Siegel 3日上午開記者會，痛批Isabel Longoria資格不符，不足以承擔哈里斯縣的選務工作，並將矛頭指向伊達戈，稱她選了不當的人擔任選務官，才會導致這場災難。 

Isabel Longoria的個人網頁顯示，她曾擔任過選舉幕僚與休士頓地區的選務人員，學士學位為社會學，碩士為公共關係。她本人並未回應，但幕僚指出，選務官的責任就是持續改進投票機制，並讓每個人都能投票。 

不過選務官員也向休士頓KHOU電視台承認，這次初選因為採用新的機器，因此出現一些技術問題，因此必須改用人工計票，因此導致開票時間耽誤，但是最後仍在3日凌晨完成開票。 

縣長伊達戈也未直接回應共和黨的批評，但透露她會等候「更為全面的檢討報告出爐，包括州、地方與政黨層級」。民主黨哈里斯縣黨部主席Odus Evbagharu則呼籲各方冷靜，不要無謂擴大爭端。先前曾經批評哈里斯縣開票過慢的州務卿John B. Scott則說，延誤多數是因為技術問題，整體投票機制不需要全面大修。

開票 共和黨 投票

上一則

台灣藝術家黃心健得獎作品輪迴 穆迪藝術中心3月起展出

下一則

休士頓台大校友會傳承 丁偉倫接任會長

延伸閱讀

哈里斯縣開票延誤？州府、縣府各執一詞

哈里斯縣開票延誤？州府、縣府各執一詞
競選哈里斯縣第4選區區長 周浩恩籲3月1日投票

競選哈里斯縣第4選區區長 周浩恩籲3月1日投票
哈里斯縣防疫降至二級 曾三度調升至最高級

哈里斯縣防疫降至二級 曾三度調升至最高級

哈里斯縣下周可望調降防疫等級

哈里斯縣下周可望調降防疫等級
法官：德州不得限制通訊投票

法官：德州不得限制通訊投票
哈登76人初登板再等等 安比德「雙十」宰雷霆

哈登76人初登板再等等 安比德「雙十」宰雷霆

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

2022-02-25 20:46
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了