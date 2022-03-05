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哈里斯縣開票延誤 民主黨批共和黨硬推SB 1案才是元凶

編譯組／綜合報導
哈里斯縣開票延誤再發酵，民主黨人反擊共和黨才是元凶。（KPRC）
哈里斯縣開票延誤再發酵，民主黨人反擊共和黨才是元凶。（KPRC）

德州3月1日進行政治首長初選，但是哈里斯縣卻出現開票延誤的現象，繼共和黨人提告與逼退選務官後，民主黨人4日開始反擊，指稱共和黨硬推SB 1法案，限縮公民投票權才是導致開票延誤的罪魁禍首，因為新法讓很多人不知道該怎麼投票了。

民主黨德州黨部主席Gilberto Hinojosa強調，民主黨不是共和黨的替罪羔羊，他們自作自受、硬推SB 1法案，限縮選民投票自由，哈里斯縣開票延誤只是共和黨的自作自受，故意讓選民掉入混亂陷阱，所以別再把髒水潑到民主黨身上。

民主黨因此宣稱，將展開Let the People Vote的行動，討回公道。德州眾議員吳元之（Gene Wu）也說，哈里斯縣的開票延誤一點都不意外，因為SB 1法案通過之後勢必會產生這樣的結果，因為這就是共和黨人想要的，讓數以萬計的郵遞選票遭到退回，他們口中的高規格投票就是會自食惡果。

哈里斯縣前任書記官Chris Hollins指出，在SB 1法案過關前，哈里斯縣在總統大選中已有創紀錄的110萬人參與投票，這才讓德州首府奧斯汀的共和黨人驚慌失措，一心只想讓投票更難、更不便民。League of Women Voters的成員Pam Gaskin則說，共和黨人必須面對SB 1法案的錯誤，恢復公民的投票自由。

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