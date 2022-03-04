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世界之星武術錦標賽 4月初過招

休士頓訊
宏武協會舉辦世界之星中華武術錦標賽暨頒發宏武傑出青年獎學金，歡迎以武會友。（吳而立提供）
宏武協會舉辦世界之星中華武術錦標賽暨頒發宏武傑出青年獎學金，歡迎以武會友。（吳而立提供）

宏武協會為推廣傳統中華文化和東西方文化交流，讓更多練武之人有一展身手園地，將於4月1日至3日，在休士頓Marriott Westchase Hotel舉辦「世界之星」中華武術錦標賽，歡迎大眾參閱網站 www.kungfucompetition.com有關報名詳情。

除了2日(周六)全天武術錦標賽，在3日(周日)上午10:30AM-12:30PM舉辦「中華武術展」，由外地、本地的老師及表演隊表演不同門派武術，並於盛會時頒發「2022年宏武傑出青年獎學金」及此屆「武術總冠軍獎盃」，須憑票入場觀賞，詳情請查看網站www.wumartialarts.org參閱，或諮詢電話聯絡713-780-4007。

休士頓宏武協會創立於1985年，是聯邦國稅局501(C)(3)非營利免稅慈善機構，活動不涉及政治、宗教。協會宗旨為發揚中華傳統武術文化，藉由講座、武術研討會與國術觀摩，比賽等多元方式，提供各族裔習武之人交流切磋的互動平台，並於2014年起，每年頒發獎學金予優秀學習武術之青年子弟，以玆鼓勵有恆心、有毅力、文武均優之學子；藉此幫助海外華洋子弟了解中華武術博大精深，在海外推廣中華文武道德傳統理念。

休士頓 國稅局

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