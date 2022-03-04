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鐵路委員會共和黨初選 莎菈斯托納 一脫奏效進決選

艾爾帕索訊
美女候選人莎菈斯托納(Sarah Stogner)，在1日初選中迫使現任鐵路委員會主席與她在5月進 行決選，她一脫成名的奇招，顯然吸引了不少選票。(Sarah Stogner臉書)
美女候選人莎菈斯托納(Sarah Stogner)，在1日初選中迫使現任鐵路委員會主席與她在5月進 行決選，她一脫成名的奇招，顯然吸引了不少選票。(Sarah Stogner臉書)

脫到幾乎全裸，騎上抽油井的美女候選人莎菈斯托納(Sarah Stogner)，在1日初選中迫使現任鐵路委員會主席做決選，她的奇招顯然吸引了不少選票。

德州鐵路委員會(Texas Railroad Commission)一向是個低調的單位，但它因掌管管石油天然氣工業，因此三名委員其實是位高權重的官員。去年2月的世紀大寒，曝露了許多鐵路委員會的弊端，譬如這個應該規管能源業的單位，與石油天然氣業者走得太近、包庇業者的疏失等。現任主席韋恩克利斯汀(Wayne Christian)甚至公開反對綠色能源，以保障德州化石能源業者的利益。

因為大寒造成的人命與財物損失，鐵路委員會的選舉一百多年來首次得到眾人的注意，並有七人參加共和黨初選。就在離投票只剩兩個多星期時，莎菈把脫衣騎「烏鴉嘴」的視頻放上Tik Tok，立刻引發瘋傳，也被許多人批評，認為她的作法不倫不類，聖安東尼奧快訊報隨即收回給她的背書。　

莎菈接受媒體訪問時表示，她是在運用社群媒體的強大力量做宣傳，讓民眾知道鐵路委員會應該充分發揮該單位的權力、盡到該單位的責任，如今德州能源業者不守法規的營運方式，造成空氣和地下水的污染，現任主席只顧官商勾結圖利，不管老百姓死活，如果不是一脫成名，根本沒有人會了解問題的嚴重性。

1日的初選中，因為韋恩克利斯汀的得票率非常接近50%，因此當天到午夜都還不能宣布是否須要做決選，到2日上午開票近99%時，才確認沒有人會得票50%以上。韋恩克利斯汀得到47.1%，莎菈斯托納得到15.2%，這兩位得票最多的人，將在5月24日進行做決選。

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