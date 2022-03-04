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德州檢察長共和黨初選 布希家族續川普鬥爭

奧斯汀訊
喬治 P.布希迫使帕克斯頓進行決選。(喬治 P.布希臉書)
喬治 P.布希迫使帕克斯頓進行決選。(喬治 P.布希臉書)

德州檢察長共和黨初選中，喬治 P.布希(George P. Bush)迫使現任的帕克斯頓(Ken Paxton)進行決選，川普和布希家族之間的政治鬥爭，將繼續上演下一回合。

帕克斯頓(左)獲得川普的支持。(帕克斯頓臉書)
帕克斯頓(左)獲得川普的支持。(帕克斯頓臉書)

1日的黨內初選中，共和黨現任州府官員全部輕易獲勝，唯一的例外是帕克斯頓，他雖然得到川普大力背書，但他過去的詐欺、貪腐疑雲給選民許多疑慮，州級最高執法者知法犯法，豈是法治社會可以容許的？帕克斯頓的得票率將近43%，因為未達50%半數，將在5月24日與得票第二多的喬治P.布希做決選(runoff)，到時候才能分出誰會代表共和黨在11月的普選中競逐。喬治P.布希得到23%的選票。

德州是紅州中的最大州，而且初選也最早，因此備受全國政壇矚目，川普1日晚間指出，33名得到他背書的德州候選人，不是已經獲勝就是以高票進入決選，因此他大獲全勝。從這點來看，如果情勢能維持下去，川普若在2024年出馬競選總統，他會得到黨內提名。　

艾伯特州長在初選中得到70%的高得票率，可以看出他受共和黨員歡迎，如果川普2024年無意競選總統，預期艾伯特會參選，但佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)目前比艾伯特的聲望更高。

另一個要職被迫進入決選的是28選區國會眾議員的民主黨初選，現任重量級眾議員亨利庫威亞(Henry Cuellar)得到48.5%，令他扼腕嘆息，只要再多1.5%他就可以不必在5月做決選，他的對手潔西卡西斯涅洛斯(Jessica Cisneros)得到46.8%。

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