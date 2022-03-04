與「伊斯蘭國新娘」婚外情 共和黨國會議員范泰勒退選

北德州共和黨國會眾議員范泰勒(Van Taylor)，在初選中獲得最高票，但因婚外情被迫宣布退選。(范泰勒FB)

北德州 現任共和黨國會眾議員 范泰勒(Van Taylor)，在1日的初選中獲得最高票，但他在2日被迫公開承認婚外情，並立即退出連任的競選，他的情婦是鼎鼎大名的「伊斯蘭國新娘」(ISIS bride)。

共和黨國會眾議員范泰勒婚外情對象鼎鼎大名的「伊斯蘭國新娘」塔妮雅久雅(Tania Joya)。(塔妮雅久雅FB)

在初選投票 日的前幾天，幾個右翼網站(right-wing websites)爆料，指出范泰勒在2020年10月到2021年6月之間，與伊斯蘭國新娘塔妮雅久雅(Tania Joya)有婚外情，范泰勒被認為是國會眾議院裡保守勢力的代表，他的婚外情被右翼網站指責是偽君子的行為，口中說的是一樁，暗地裡做的是另一樁。

范泰勒2日給支持者發布書面道歉，確認有婚外情，並自責是他此生最大的失敗。他沒有提到是和誰發生婚外情，但他的舊情婦接受訪問的視頻已在網路上傳播，實情不容他否認。范泰勒在1日的選舉中得到48.7%的選票，他只要多得823張票，就不必在5月做決選(runoff)。

如今范泰勒已宣布退出競選，決選的應該是得票第二、第三多的兩人競逐。塔妮雅久雅的第一任丈夫約翰喬治拉斯(John Georgelas)是在普拉諾(Plano)出生長大，他後來皈依伊斯蘭教，並在美國為極端組織伊斯蘭國招募支持者與戰士，他在2013年帶著塔妮雅和三個小孩，到敘利亞北部與伊斯蘭國並肩作戰，當時塔妮雅身懷第四胎，約翰在2017年於一場戰鬥中陣亡。

和許多外遇情況類似之處，是外遇者之間某人覺得有負擔後開始疏遠，另一方覺得遭到背棄，遂設法以某種方式報復。塔妮雅指出，她和范泰勒斷絕往來之前，向范泰勒要求經濟援助，她的卡債和各種帳單把她壓得喘不過氣，她向范泰勒開口以後，范泰勒給了她5000元，接著就變得很冷淡，不再跟她主動聯繫。