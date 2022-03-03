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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

台僑社團休城街頭示威 力挺烏克蘭

記者封昌明／休士頓報導
休士頓台灣同鄉會前會長宋明麗，率領台灣同鄉與烏克蘭社區民眾一同抗議俄羅斯入侵。（記者封昌明／攝影）
休士頓台灣同鄉會前會長宋明麗，率領台灣同鄉與烏克蘭社區民眾一同抗議俄羅斯入侵。（記者封昌明／攝影）

為了抗議俄羅斯入侵烏克蘭休士頓台灣同鄉會前會長宋明麗3月2日號召一群民眾，與烏克蘭在休士頓僑民結合，到位於休士頓交通最繁忙的十字路口，呼口號舉牌抗議，要求俄羅斯總統普亭立刻停戰，雙方抗議人士一同高喊口號，「今日俄羅斯入侵烏克蘭，明日中國入侵台灣」，由旗幟鮮明人員眾多，吸引了許多開車過的民眾按喇叭支持，場面熱烈。

台美人協會發表聲明表示，台灣人社區對烏克蘭遭受殘害的悲痛感同身受，烏國人民為了保護國土勇敢抵抗來犯的俄羅斯軍隊，台灣人民數十年來也同樣遭到中國類似的威脅，台灣人民和烏克蘭人一樣希望能擁有獨立和民主的國家。

聲明說，烏克蘭人英勇對抗俄軍侵略的勇氣，深刻啟發著台灣的人民，我們向烏克蘭偉大的人民致敬，也向總統澤倫斯基致敬。台灣人民將永遠和烏克蘭站在一起，願上帝祝福貴國，早日脫離戰爭威脅。

世台會（World Federation of Taiwanese Associations）也發出聲明表示：「俄羅斯的軍隊在普亭的命令下入侵烏克蘭，槍炮坦克正在蹂躪這個國家，也粉碎了21世紀的和平幻夢。 這不只是對烏克蘭的攻擊，也同時是對民主國家的嚴峻攻擊。 這不僅考驗著烏克蘭人民，也考驗著全體民主國家共同對抗武力侵略的決心」，「人類在經歷無數戰爭之後，是否能從歷史中學到教訓？ 我們是否願意團結一致，共同捍衛我們珍視的普世核心價值——自由、民主、人性尊嚴與自決？ 」 

對此，世台會以及參與聯署的海外台灣人社團呼籲，全世界所有堅持普世價值的人民共同發聲，支持烏克蘭人民捍衛他們的自決權。聲明中指出，長久以來，和平安逸的生活，讓人們忘記了民主自由並非理所當然。

抗議人士在休士頓交通最繁忙的街抗議，獲得許多用路人按喇叭支持。（記者封昌明／攝影...
抗議人士在休士頓交通最繁忙的街抗議，獲得許多用路人按喇叭支持。（記者封昌明／攝影）
台灣同鄉高舉與烏克蘭站在一起的標語，抗議俄羅斯入侵。（記者封昌明／攝影）
台灣同鄉高舉與烏克蘭站在一起的標語，抗議俄羅斯入侵。（記者封昌明／攝影）

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