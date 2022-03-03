我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

德州州長、檢察長初選 共和黨內仍有歧見

編譯組／綜合報導 
德州重要職位展開初選，勝者將可代表兩黨角逐年底大選。（KHOU）
德州重要職位展開初選，勝者將可代表兩黨角逐年底大選。（KHOU）

德州3月1日進行初選，勝出者將在11月的大選中捉對廝殺。眾所矚目的州長之爭，尋求連任的共和黨籍艾伯特以66%得票率遙遙領先，民主黨部分，前任聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）則獲得壓倒性的支持，以91%得票率勝出。 

州長初選：共和黨部分，在艾伯特之後，有兩位參選人分別獲得12%的選票，威斯特（Allen West）與霍夫尼斯（Don Huffines），顯示共和黨內仍有歧見；民主黨部分，歐洛克以外的參選人都低於3%，顯示黨內共識頗高。 

副州長初選：尋求連任的共和黨籍派屈克（Dan Patrick）獲得77%支持，其他參選人得票都不高；民主黨則呈現三強鼎立的態勢，Mike  Collier得票率42%，Michelle Beckley得票率30%，Carla Brailey得票率28%。 

檢察長初選：共和黨籍尋求連任的帕克斯頓（Ken Paxton）得票率未過半，只有43%，德州土地官小小布希（George Prescott Bush）得票達23%，獲得決選再挑戰帕克斯頓一次的機會；民主黨部分，律師Rochelle Garza獲得43%選票，但第二名的賈沃斯基（Joe Jaworski）得票20%、第三的民權律師梅瑞特（Lee Merrit）19%，顯示黨內分歧仍大。 

哈里斯縣長初選：尋求連任的伊達戈（Lina Hidalgo）在民主黨內獲得70%的選票；共和黨內則是兩雄並起，Alex Mealer得票率30%，Vidal Martinez得票率26%，但因為選票截至2日下午6時尚未開完，兩人差距僅6855票（4萬9077票對4萬2222票），可能還有變化。

共和黨 民主黨 德州

上一則

俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

下一則

華府獨立電影節開跑 5天播映43部佳片

延伸閱讀

紐時：德州今天初選結果 將可預測2022期中選舉選情

紐時：德州今天初選結果 將可預測2022期中選舉選情
變性手術虐童？白宮挺德州5縣檢察長轟州長

變性手術虐童？白宮挺德州5縣檢察長轟州長
為青少年變性是「虐童」? 白宮挺德州檢察官駁斥上司主張

為青少年變性是「虐童」? 白宮挺德州檢察官駁斥上司主張
拜登喊停「川普牆」 德州獲1700片免費鋼梁牆板續建

拜登喊停「川普牆」 德州獲1700片免費鋼梁牆板續建
98歲網紅談納粹屠殺倖存故事 千萬人點閱

98歲網紅談納粹屠殺倖存故事 千萬人點閱
德州長艾伯特政策不夠右？共和黨初選7人挑戰

德州長艾伯特政策不夠右？共和黨初選7人挑戰

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
戈梅茲在山姆俱樂部取下貨架上的刀子，企圖殺害在購物的三名亞裔父子。(Midland法院檔案)

怕病毒傳播 德州男子取賣場貨架刀具殺購物亞裔父子

2022-02-24 18:58
維州的第一資本在2022年全美最佳雇主排行榜中位列第72名。（取自富比士官網）

全美最佳雇主 大華府9企業擠進百大 國家航空暨太空總署居第三

2022-02-23 11:25
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

2022-02-25 20:46

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭