德州州長、檢察長初選 共和黨內仍有歧見

德州重要職位展開初選，勝者將可代表兩黨角逐年底大選。（KHOU）

德州 3月1日進行初選，勝出者將在11月的大選中捉對廝殺。眾所矚目的州長之爭，尋求連任的共和黨 籍艾伯特以66%得票率遙遙領先，民主黨 部分，前任聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）則獲得壓倒性的支持，以91%得票率勝出。

州長初選：共和黨部分，在艾伯特之後，有兩位參選人分別獲得12%的選票，威斯特（Allen West）與霍夫尼斯（Don Huffines），顯示共和黨內仍有歧見；民主黨部分，歐洛克以外的參選人都低於3%，顯示黨內共識頗高。

副州長初選：尋求連任的共和黨籍派屈克（Dan Patrick）獲得77%支持，其他參選人得票都不高；民主黨則呈現三強鼎立的態勢，Mike Collier得票率42%，Michelle Beckley得票率30%，Carla Brailey得票率28%。

檢察長初選：共和黨籍尋求連任的帕克斯頓（Ken Paxton）得票率未過半，只有43%，德州土地官小小布希（George Prescott Bush）得票達23%，獲得決選再挑戰帕克斯頓一次的機會；民主黨部分，律師Rochelle Garza獲得43%選票，但第二名的賈沃斯基（Joe Jaworski）得票20%、第三的民權律師梅瑞特（Lee Merrit）19%，顯示黨內分歧仍大。

哈里斯縣長初選：尋求連任的伊達戈（Lina Hidalgo）在民主黨內獲得70%的選票；共和黨內則是兩雄並起，Alex Mealer得票率30%，Vidal Martinez得票率26%，但因為選票截至2日下午6時尚未開完，兩人差距僅6855票（4萬9077票對4萬2222票），可能還有變化。